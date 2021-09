„Cred că este o mică-mare minune!” Declarațiile celor de la CS Hunedoară după ce au întors FCSB-ul de la 0-3

La prima vedere, FCSB a avut o tragere la sorți favorabilă pentru șaisprezecimile Cupei României. Echipa lui Edi Iordănescu s-a deplasat la Hunedoare pentru a juca împotriva unei echipe din Liga 3.

Partida a început pentru elevii lui Iordănescu ideal. Cu un avataj de trei goluri în minutul 58, FCSB se îndrepta spre o calificare ușoară, însă CS Hunedoara a marcat trei goluri în repriza a doua și a dus meciul în prelungiri. În cele din urmă, în minutele adiționale, reușitele lui Musi și Valentin Gheorghe au făcut ca scorul să fie 5-3 pentru vicecampioana României.

„Cred că a fost o mică-mare minune ce am făcut noi. Puține echipe au reușit să întoarcă să FCSB-ul de la 0-3. Noi suntem o echipă mică și ne bucurăm că am realizat acest lucru.

Am acceptat această ofertă pentru că este un proiect de viitor, frumos, știam că orașul este înnebunit după fotbal. Știu că brand-ul Corvinu Hunedoara deja a fost achiziționat. Mă bucur și eu că am contribuit la această minune. Ați văzut că nocturna a funcționat bine”, a declarat Laurențiu Buș la finalul meciului.

Ștefan Lefter, remarcatul hunedorenilor, a avut același entuziasm la finalul meciului. Cu toate că le-a parat roș-albaștrilor atâtea lovituri, portarul de doar 16 ani a mărturisit că mai putea salva câteva șuturi.

„E o seară de neuitat pentru noi. Puțin mai concentrat dacă eram, cred că scoteam mai multe. Am început fotbalul de mic, mă antrenez în fiecare zi.

Am avut respect pentru ei (n.r.- FCSB) până am intrat pe teren”, a declarat Ștefan Lefter la finalul meciului.

Antrenorul hunedorenilor a dezvăluit că a crezut că elevii săi pot întoarce rezultatul, când echipa sa era condusă cu 0-3. Totodată, Sorin Maxim a precizat că este mândru de evoluția jucătorilor săi.

„E frumos ce se întâmplă. Am fost, la finalul celor 90 de minute, egalii FCSB-ului și am revenit de la 0-3. Le-am spus să nu îi respectăm mai mult decât trebuie. Mă bucur că am făcut un meci bun.

Am crezut că putem reveni. De ce să nu cred? Jucătorii răspund foarte bine la antrenamet. În prelungiri au intrat jucători din 2004, 2003, obiectivul nostru este campionatul. Nu poți să vii de la juniori și să joci contra FCSB-ului.

A fost un eveniment pentru orașul nostru. Ce s-a întâmplat după centenar nu poate decât să ne bucure. Noi am făcut lucrurile să se miște în orașul ăstă și băieții trebuie să fie mândri de ce au realizat”, a precizat Sorin Maxim.