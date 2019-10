VOLUNTARI - CRAIOVA 1-4 | Bergodi: "In Romania, conducatorilor le plac sedintele." Al cincilea meci fara victorie pentru Voluntari

Voluntari a pierdut meciul in fata Craiovei din Cupa Romaniei cu 4-1.

Voluntari trece printr-o perioada foarte slaba si nu a mai reusit o victorie de cinci meciuri. Ultimul succes venea tot intr-un meci de Cupa, in fata celor de la Chiajna. In campionat, Voluntari sunt pe ultimul loc si Bergodi risca sa fie demis.

"Noi am inceput un pic greu meciul. S-a vazut in primele 25 de minute, apoi in partea a doua a meciului am ratat cateva ocazii.

Am jucat bine in ultimele 20 de minute ale primei reprize, dar am ratat. In repriza a doua am jucat bine, dar nu a fost usor. Ei plimba mingea bine pe teren cu jucatori tehnici.

Am gresit mult pe faza defensiva, nu vorbesc numai de fundasi. Toata echipa, pe faza defensiva am gresit mult, dar asta a fost rezultatul. Ei plecau cu prima sansa, noi suntem in perioada in care suntem, nu era usor. Important e meciul din campionat acum pentru ca suntem pe ultimul loc.

Incercam sa reglam lucrurile. Ultimele doua meciuri s-a vazut ceva pozitiv, ultimele doua egaluri din campionat. Astazi normal, am vrut sa facem o figura frumoasaa, dar e greu impotriva unei echipe care are foarte multi jucatori pe fiecare post.

Trebuie sa intrebati conducatorii, nu pe mine. Normal ca nu au fost rezultatele, jucatorii au venit tarziu la echipa, nu e usor pentru un antrenor, au plecat si multi jucatori. Echipa se va omogeniza, in acest moment suntem acolo si putem regla lucrurile intr-un mod pozitiv. Discutii am avut in doua, trei sedinte. In Romania, conducatorilor le plac sedintele, dar pentru mine nu e problema. Eu sunt acelasi antrenor de anul trecut, am motivatie si am incredere in munca mea. Nu stiu ce gandesc conducatorii, eu am explicat de ce este aceasta situatie. Eu antrenez echipa si vedem ce se va intampla mai incolo", a spus Bergodi la finalul partidei.