CFR CLUJ - VOLUNTARI 5-0 | CFR a distrus-o pe Voluntari si l-a lasat fara replica pe Bergodi: "Meciul s-a terminat imediat"

CFR Cluj a castigat meciul cu Voluntari si este lider in clasamentul din Liga 1.

Clujenii au defilat in aceasta seara impotriva celor din Voluntari si au reusit sa castige cu 5-0. Cei de la Voluntari au jucat in noua oameni mai bine de 60 de minute si nu au avut nicio sansa.

Cristiano Bergodi, antrenor Voluntari: "Meciul a inceput si s-a terminat imediat"

"Da din pacate meciul a inceput si s-a terminat imediat pentru ca atunci cand iei un gol dupa 2 minute si dupa putine minute ai si o eliminare si dupa 25 de minute apare si al 2lea cartonas rosu. S-a terminat meciul inainte sa inceapa. Mergem inainte, la meciul urmator."

Cristiano Bergodi: "Nu ne-a fost teama de CFR Cluj"

"Nu ne-a fost teama, e normal ca joci impotriva unei echipe foarte bune, care are un lot extraordinar de jucatori si nu era usor. Din pacate am gresit la primul gol si la putin timp am luat cartonas rosu si s-a terminat meciul. Ne-au plimbat pe tot terenul, au plimbat mingia pe tot terenul si era foarte greu. Da, se intampla in fotbal sa pierzi. Noi suntem o echipa mica, dar nu pot sa le reprosez cine stie ce. Repet dupa o greseala si 2 eliminari."

Italianul a spus ca pe cei de la CFR ii asteapta un meci foarte greu cu cei de la Lazio, dar au sansa lor si se va uita la un meci frumos.

"Da, Lazio e o echipa foarte buna, de top in Italia si zic eu ca va lupta pentru Champions League, se va bate pentru locul 4 in Italia. CFR are o grupa foarte grea, dar fotbalul se joaca. Joi vor intalni o echipa foarte grea.

Ma uit la un meci frumos, e un meci in deplasare pentru Lazio si sigur Clujul va face un meci foarte bun si pot sa scoata macar un rezultat pozitiv."

CFR Cluj va juca impotriva celor de la Lazio in Europa League joi seara. Din grupa CFR-ului mai fac parte Rennes din Franta si Celtic din Scotia.