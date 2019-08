Prima reactie a lui Cristiano Bergodi cand a fost intrebat de revenirea la FCSB: "Eu nu am avut probleme acolo, am fost lasat sa antrenez!"

Cristiano Bergodi neaga ca a fost chemat de FCSB in locul lui Bogdan Andone.

Antrenorul celor de la FC Voluntari, Cristiano Bergodi, neaga ca a discutat cu Gigi Becali despre o revenire la FCSB. Cei de la Voluntari au anuntat in conferinta de presa ca nu au fost contactati de nimeni de la FCSB cu privire la disponibilitatea antrenorului italian.

"Nu stiu de ce e scris asa, probabil sunt speculatii in ziare. Nu m-a sunat nimeni si atunci nu vorbesc despre acest subiect in acest moment, nu mi se pare corect. Si in vara s-a scris ca sunt pe lista, dar nu am auzit pe nimeni. Nici atunci nu discutat cu cineva.

Steaua, FCSB, nu e usor sa-i refuzi. Dar acum antrenorii se gandesc bine, la tot ce se intampla la un club. Walter (Zenga) e prietenul meu, stie foarte bine fotbalul romanesc, Mangia care a stat 2 ani. E treaba lor, eu nu vrea sa-mi dau cu parerea, nu mi se pare corect.

Eu am lucrat (cu Gigi Becali) si nu am avut probleme. Au fost episoade, dar nu am avut probleme. Poate o problema de orgoliu, dar nu chestiuni tehnico-tactice. Am fost lasat sa antrenez echipa si nu am avut probleme" a spus Cristiano Bergodi in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Poli Iasi de luni.

Cristiano Bergodi a mai antrenat-o pe FCSB in 2009. El este din noiembrie 2018 la Voluntari.