Primul transfer al lui Bergodi dupa ce a semnat prelungirea cu Voluntari! Surpriza: pentru ce jucator a insistat

FC Voluntari a facut prima achizitie din aceasta vara.

L-a adus de la UTA pe pustiul Cristian Costin (20 de ani). Mijlocasul dreapta a semnat pe 4 ani cu echipa din Ilfov.

Costin a strans 42 de prezente in liga a 2-a pentru UTA ul ultimul an si jumatate. Cota sa, conform transfermarkt, e in acest moment de 150 000 de euro.