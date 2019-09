DINAMO - VOLUNTARI 2-1 | Voluntari la a opta infrangere in 11 etape! Bergodi nu e ingrijorat: "Am jucat bine si sunt multumit"

Dinamo s-a impus cu scorul de 2-1 in fata celor de la Voluntari dupa un meci cu multe faze de gol.

Antrenorul celor de la Voluntari este multumit per total de jocul facut de echipa sa si pune cele doua goluri pe seama taliei jucatorilor:

"Vom gasi soluti. Daca jucam asa cum am jucat azi si nu castigam...nu pot sa reprosez nimic. Trebuie sa mai lucram la fazele fixe, suntem o echipa cu talie mica. Nu e usor, am luat 2 goluri din faze fixe.

Am jucat bine si sunt multumit. Trebuie sa gasim solutii sa ne salvam de la retrogadare", a spus antrenorul.

Voluntari este pe ultimul loc in clasament cu 5 puncte dupa 11 etape:

"A fost o partida importanta chiar daca am pierdut. Din punct de federe fizic am jucat bine, am avut ocazii. Incet incet vom face treaba buna si sunt sigur ca ne vom salva de la retrogadare. Asta a fost un meci de la care pornim, daca baietii vor arata asa ca atitudine vom reveni sus in clasament. S-a vorbit ca Voluntari nu e pregatita fizic. Vedeti cum am alergat astazi si cum am jucat. Dinamo au fost mai slabi din punct de vedere fizic ca noi.", a mai spus Bergodi

Antrenorul nu isi face griji ca ar putea fi demis:

"Si aici ca si in Italia, cand un antrenor nu face rezultate imediat sunt zvonuri, nu e problema. La Voluntari vin multi antrenori sa se uite la meci pentru ca e frumos in loja, dar eu imi fac treaba, am 30 de ani de cand sunt antrenor si nu imi fac probleme", a incheiat Bergodi