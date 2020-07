"Sa il clonam pe Birsan! Trei Birsani la meciurile Craiovei! Punem numai Birsani!" :) Reactia lui Gigi Becali dupa ce Craiova a cerut amanarea finalei din Cupa Romaniei

Gigi Becali a reactionat dupa ce Universitatea Craiova a cerut oficial amanarea finalei din Cupa Romaniei.

Craiova vrea ca toate meciurile din playoff sa se dispute la intensitate maxima pana la final si a cerut oficial amanarea finalei din Cupa Romaniei. Daca FCSB va castiga Cupa Romaniei, Botosani va fi sigura de calificarea in cupele europene, iar oltenii cred ca acestia nu vor mai avea aceeasi motivatie.

Finala este programata pe 22 iulie, la Ploiesti, iar meciul CFR Cluj - Botosani, din playoff, este programat pe 25 iulie.

Gigi Becali nu a fost deranjat de cerinta oltenilor, insa a profitat de moment si l-a intepat din nou pe Marcel Birsan, arbitrul care a fost la centru in partida Craiova 2-1 FCSB, din playoff.

"Astra era motivata cand a jucat cu noi? I-a facut pe ei campioni? Era motivata Astra cand a facut 2-2 cu CFR? I-a facut campioni? Acum ce sa facem? O sa facem poate ca ei si eu mai vreau inca ceva. Sa il clonam pe Birsan si sa il dam la toate meciurile Craiovei. Trei Birsani, doi tusieri si unu la centru. Punem numai Birsani la meciurile Craiovei!

Daca nu spui, mai fac. Daca nu spui ti-l dau iar pe Birsan, iar Birsan nu are ce sa caute sa arbitreze! Daca il vede pe Tanase ca il atinge de trei ori in fata lui si el se uita. El cu capul prin nori, unde esti ma la muls oile? Si cand mulgi oaia trebuie sa ai grija, trebuie sa tii ugerul, fuge oaia! El se uita! Unde esti bai Birsane? Esti in vis? E zi, nu e noaptea la 4 ca sa dormi! Ma gandesc la Birsan, statea el se uita. Ii mai facea si cu mana lui Tanase sa se ridice. Saracul Birsan...", a spus Gigi Becali.