"Craiova lupta sa evite un posibil blat in favoarea CFR-ului." Reactia lui Mihai Mironica dupa ce Craiova a cerut amanarea finalei din Cupa Romaniei

Universitatea Craiova a cerut oficial amanarea finalei din Cupa Romaniei.

In mod neasteptat, nerespectand cutuma din anii trecuti, FRF nu a mai programat finala Cupei Romaniei ca ultim act al sezonului, ca un ultim meci dupa incheierea campionatului. Finala a fost strecurata de aceasta data saptamana viitoare, intre doua runde din play-off. Sigur ca multe cutume au fost bulversate de pandemie si de necesitatea de a exista un termen pentru a anunta reprezentantele Romaniei in cupele europene. Insa Universitatea Craiova are o observatie extrem de importanta in privinta felului in care este acum alcatuit calendarul si ii cere FRF sa schimbe data finalei Cupei.

Ca intotdeauna, si in acest sezon au aparut suspiciuni in privinta corectitudinii anumitor partide din play-off. Este o eterna poveste, in fiecare stagiune exista suspiciuni de blaturi. In acest context, programarea finalei Cupei Romaniei la jumatatea saptamanii viitoare genereaza conditii pentru meciuri necurate.

FCSB si FC Botosani sunt in lupta pentru un loc in Europa League. Craiova si CFR Cluj isi disputa titlul de campioana. Daca FCSB va castiga la mijlocul saptamanii viitoare finala Cupei, FC Botosani va fi sigura de participarea in Europa League pentru ca Astra si Gaz Metan nu au licenta de cupele europene. La sfarsitul saptamanii viitoare, FC Botosani si CFR Cluj vor juca in campionat intr-un moment in care Botosani va fi sigura de participarea in Europa League daca FCSB va cuceri Cupa Romaniei.

Deja partida dintre Botosani si CFR disputata de curand a fost cea mai dubioasa din acest play-off. Botosani s-a invins singura pe teren propriu cu un penalty facut absurd de Chindris in primul minut si cu un zid asezat cum nu s-a mai vazut pe un stadion de fotbal la lovitura libera a lui Deac din care CFR a marcat al doilea gol. Portarul care a asezat acel zid, Hankic, n-a mai aparut de atunci pe teren pentru Botosani.

Craiova vrea ca FC Botosani sa nu aiba asigurata participarea in Europa League la ora partidei cu CFR Cluj si astfel sa existe un motiv pentru care Botosani sa joace la capacitate maxima. De aceea, i-a cerut FRF sa mute finala Cupei dupa aceasta partida de la Cluj, de la sfarsitul saptamanii viitoare. Ar fi vorba de o amanare cu o saptamana sau doua a finalei fata de programarea de acum.

Mi se pare logica aceasta cerere a Craiovei. Trebuie asigurate conditiile pentru ca meciurile sa se joace in play-off la intensitate maxima. Sau macar cele mai multe dintre ele. FRF nu este insa deschisa la aceasta propunere a Craiovei. Cert este ca Universitatea Craiova ia in calcul ca FCSB va juca in finala. Tocmai ea care lansase informatia ca FCSB va fi descalificata de FRF in favoarea lui Dinamo. Necunoscute sunt caile labirintului din fotbalul nostru...