Toni Petrea e sincer! "A fost ok ca nu s-a jucat meciul cu CFR!" Antrenorul FCSB-ului e 'ALL IN' inaintea FINALEI din Cupa Romaniei

FCSB o intalneste pe Sepsi in finala Cupei Romaniei. Partida va fi miercuri seara, ora 20:00, si va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO.

Toni Petrea este in fata debutului sau pe banca FCSB-ului, dupa ce meciul din campionat cu CFR Cluj a fost amanat. Paun a fost depistat atunci pozitiv cu Covid-19 in echipa clujenilor, insa intre timp numarul cazurilor a ajuns la 12.

Noul antrenor al ros-albastrilor recunoaste ca i-a prins bine aceasta amanare a derby-ului cu CFR Cluj si a avut timp sa pregateasca mai bine finala de miercuri seara cu Sepsi:

"Ne aflam in fata unu meci important pentru a salva un pic din acest sezon. Asta inseamna ca trebuie sa fim concentrati 100% si sa dam tot pe teren. Vom incerca sa ne impunem jocul si sa facem suporterii fericiti. Imi pare rau ca nu putem beneficia de aportul lor, ar fi fost o atmosfera frumoasa. Sunt sigur ca ne vor sustine din fata televizorului si sper ca la final sa castigam trofeul.

E un moment important, ar conta enorm acest trofeu atat pentru moral, cat si pentru viitor. Consider ca acest trofeu ne-ar deschide mai mult portile unui joc mai constant pe viitor. Am capata mai multa incredere, jucatorii au nevoie de asta. Le lipseste miza meciurilor importante.

Am luat in calcul si meciul cu CFR, dupa care s-a intamplat ce s-a intamplat si a trebuit sa ne schimbam programul. Consider ca pentru mine a fost ok ca nu s-a jucat, am avut posibilitatea sa imi dau seama de mai multe lucruri in privinta jucatorilor", a spus Toni Petrea la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Sepsi.