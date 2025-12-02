GALERIE FOTO Roșu direct în FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine

Roșu direct &icirc;n FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arbitrul Adrian Cojocaru a luat o decizie importantă în duelul FC Argeș - Rapid.

TAGS:
Leonardo BolgadoeliminareRapidFC ArgesCupa Romaniei
Din articol

Partida din Grupa A a Cupei României, FC Argeș - Rapid, se joacă acum pe stadionul de la Mioveni și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Rapid este condusă de FC Argeș la Mioveni, scor 1-2, la momentul redactării articolului, iar centralul partidei și arbitrii din camera VAR au luat o decizie importantă.

Rapid a rămas în zece oameni și are o misiune foarte grea

Giuleștenii au rămas în zece oameni în minutul 63, când Leo Bolgado a văzut cartonașul roșu în urma unei intervenții în postură de ultim apărător. Centralul Adrian Cojocaru i-a arătat cartonașul roșu direct, iar în urma unei lungi analize VAR decizi din teren a arbitrului a rămas.

Fundașul l-a tras de tricou pe Caio, care îi luase fața, iar în momentul de față FC Argeș pare să aibă o misiune facilă în meciul din Cupa României. 

  • Vlcsnap 2025 12 02 20h55m52s781
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rapid și FC Argeș aveau înaintea acestui meci câte o victorie de fiecare în grupă. Giuleștenii s-au impus cu un zdrobitor 4-0 în fața lui CSC Dumbrăvița, în timp ce FC Argeș a câștigat 3-2 meciul cu Metaloglobus.

Echipele de start din FC Argeș - Rapid:

  • FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu 

Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu

Antrenor: Bogdan Andone

  • Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila

Rezerve: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Roșu direct &icirc;n FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine
Roșu direct în FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia
Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși
Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși
ULTIMELE STIRI
Calculele se complică pentru Rapid &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei! Meci tare &icirc;n ultima etapă
Calculele se complică pentru Rapid în Cupa României! Meci tare în ultima etapă
Juventus - Udinese 1-0, live pe VOYO!. Răzvan Sava, &icirc;nvins de colegul Palma
Juventus - Udinese 1-0, live pe VOYO!. Răzvan Sava, învins de colegul Palma
Newcastle - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO! Meci complicat pentru echipa lui Drăgușin
Newcastle - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO! Meci complicat pentru echipa lui Drăgușin
Lovitură de imagine la Poli Timișoara! A semnat dublul campion al Portugaliei cu FC Porto
Lovitură de imagine la Poli Timișoara! A semnat dublul campion al Portugaliei cu FC Porto
Fulham - Manchester City 1-3, ACUM pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; marchează pe bandă rulantă
Fulham - Manchester City 1-3, ACUM pe VOYO! „Cetățenii” marchează pe bandă rulantă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia continuă Mondialul &icirc;n Grupa Principală: programul complet al fetelor

România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului

România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară &icirc;n mod jenant

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Răsturnare de situație &icirc;n tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare



Recomandarile redactiei
Fulham - Manchester City 1-3, ACUM pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; marchează pe bandă rulantă
Fulham - Manchester City 1-3, ACUM pe VOYO! „Cetățenii” marchează pe bandă rulantă
Probleme pentru Răzvan Lucescu &icirc;nainte de derby-ul cu Aris! Trei absențe grele &icirc;n lotul lui PAOK
Probleme pentru Răzvan Lucescu înainte de derby-ul cu Aris! Trei absențe grele în lotul lui PAOK
Juventus - Udinese 1-0, live pe VOYO!. Răzvan Sava, &icirc;nvins de colegul Palma
Juventus - Udinese 1-0, live pe VOYO!. Răzvan Sava, învins de colegul Palma
Transfer pe axa &rdquo;FCSB - Rapid&rdquo;? Reacția lui Victor Angelescu
Transfer pe axa ”FCSB - Rapid”? Reacția lui Victor Angelescu
Newcastle - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO! Meci complicat pentru echipa lui Drăgușin
Newcastle - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO! Meci complicat pentru echipa lui Drăgușin
Alte subiecte de interes
CFR taie &icirc;n carne vie: jucător amendat după dezastrul cu Oțelul. &bdquo;Nu acceptăm așa ceva!&ldquo;
CFR taie în carne vie: jucător amendat după dezastrul cu Oțelul. „Nu acceptăm așa ceva!“
Cu c&acirc;ți bani a rămas Sorana C&icirc;rstea după eliminarea &icirc;n primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea după eliminarea în primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
Fiul lui Anghel Iordănescu, eliminat &icirc;n meciul cu rivala alb-roșie din campionat!
Fiul lui Anghel Iordănescu, eliminat în meciul cu rivala alb-roșie din campionat!
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
CITESTE SI
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor Rom&acirc;niei &icirc;n PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

stirileprotv Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

stirileprotv Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: &bdquo;Nicăieri, &icirc;ntr-o ţară civilizată, nu există o pensie c&acirc;t ultimul salariu&rdquo;

stirileprotv Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!