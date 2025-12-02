Roșu direct în FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine

Partida din Grupa A a Cupei României, FC Argeș - Rapid, se joacă acum pe stadionul de la Mioveni și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Rapid este condusă de FC Argeș la Mioveni, scor 1-2, la momentul redactării articolului, iar centralul partidei și arbitrii din camera VAR au luat o decizie importantă.



Rapid a rămas în zece oameni și are o misiune foarte grea



Giuleștenii au rămas în zece oameni în minutul 63, când Leo Bolgado a văzut cartonașul roșu în urma unei intervenții în postură de ultim apărător. Centralul Adrian Cojocaru i-a arătat cartonașul roșu direct, iar în urma unei lungi analize VAR decizi din teren a arbitrului a rămas.

Fundașul l-a tras de tricou pe Caio, care îi luase fața, iar în momentul de față FC Argeș pare să aibă o misiune facilă în meciul din Cupa României.

