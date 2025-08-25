CFR Cluj a devenit „sacul de box“ al echipelor adverse! A încasat șapte de la Hacken (Suedia) și a luat patru de la Oțelul, devenind o formație demnă de compasiune, în momentul de față.

La dezastrul din weekend, de la Galați, a contribuit și eliminarea lui Leonardo Bolgado (27 de ani). La scorul de 2-0 pentru Oțelul, fundașul brazilian a luat „roșu“ direct, în minutul 50. Bolgado a fost trimis la cabine pentru că și-a lovit adversarul cu pumnul. Rămasă în zece oameni, CFR a fost strivită de Oțelul, pierzând la o diferență nemaivăzută de peste un an, după cum sport.ro a arătat aici.

Leo Bolgado va fi amendat de CFR

Astăzi, în cadrul intervenției sale la Fanatik, președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a dezvăluit că formația din Gruia va lua măsuri împotriva fundașului său, pe motiv de indisciplină.

„Va fi amendat pentru cartonașul roșu (n.r. – Leo Bolgado). Înțelegem că greșești o pasă sau că n-ai fost atent… Dar nu acceptăm asemenea acte în care îți lași colegii în zece oameni. Nu acceptăm! Indiferent de numele jucătorului. Și nu că am pierdut. Cartonașul roșu a fost acordat corect!“, a spus Balaj, fost arbitru internațional.

