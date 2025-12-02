GALERIE FOTO Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși

Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși Superliga
A început meciul din Cupa României, FC Argeș - Rapid.

Rapid CS Mioveni victor angelescu Robert Nita
Partida din Grupa A a Cupei României, FC Argeș - Rapid, se joacă acum pe stadionul de la Mioveni și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Rapid și FC Argeș avea înaintea acestui meci cât o victorie de fiecare în grupă. Giuleștenii s-au impus cu un zdrobitor 4-0 în fața lui CSC Dumbrăvița, în timp ce FC Argeș a câștigat 3-2 meciul cu Metaloglobus.

Victor Angelescu și Robert Niță sunt prezenți la meciul de la Mioveni 

Rapid este urmărită din tribune de Victor Angelescu și de Robert Niță, care sunt prezenți la Mioveni. Aceștia au fost surprinși vorbind înaintea partidei cu FC Argeș, care a început la 19:30.

Victor Angelescu este acționar minoritar și președintele lui Rapid, în timp ce Robert Niță a jucat pentru echipa giuleșteană.

Echipele de start din FC Argeș - Rapid:

  • FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu 

Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu

Antrenor: Bogdan Andone

  • Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila

Rezerve: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

O femeie &icirc;n scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
Horațiu Moldovan s-a săturat! Ce decizie a luat fostul portar de la Rapid
Costin Ștucan, cu tricoul Rapidului în direct: ”Am făcut un pariu”
Cupa României: ACUM răsturnare de scor în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Cupa României: ACUM răsturnare de scor în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu
Adrian Mutu confirmă discuțiile și e gata să semneze: "M-au sunat, e un proiect interesant"
Cum s-a descurcat campioana României în al doilea meci din grupele Champions League! ”Un meci jucat cu inima”
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului

Cazul Reghecampf, fascinant în Africa: „E timpul să spunem lucrurilor pe nume“

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Cazul Ianis Hagi, tot mai îngrijorător: ce i se întâmplă în Turcia arată marea sa problemă



Cupa României: ACUM răsturnare de scor în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu
Adrian Mutu confirmă discuțiile și e gata să semneze: "M-au sunat, e un proiect interesant"
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
Marius Șumudică anunță transferul stelar al lui Ianis Hagi la granzii Turciei: "Are calitate!"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Atacantul adus ca o vedetă de Gigi Becali la FCSB, dat afară acum și de la echipa din Liga 2!
Vasile Miriuță l-a luat "la 11 metri" pe Constantin Schumacher: "Bă, frate, ai pierdut cu 1-0"
Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”
Rapid, comunicat oficial după ce Robert Niță l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț
stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

