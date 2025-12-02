Partida din Grupa A a Cupei României, FC Argeș - Rapid, se joacă acum pe stadionul de la Mioveni și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Rapid și FC Argeș avea înaintea acestui meci cât o victorie de fiecare în grupă. Giuleștenii s-au impus cu un zdrobitor 4-0 în fața lui CSC Dumbrăvița, în timp ce FC Argeș a câștigat 3-2 meciul cu Metaloglobus.



Victor Angelescu și Robert Niță sunt prezenți la meciul de la Mioveni



Rapid este urmărită din tribune de Victor Angelescu și de Robert Niță, care sunt prezenți la Mioveni. Aceștia au fost surprinși vorbind înaintea partidei cu FC Argeș, care a început la 19:30.

Victor Angelescu este acționar minoritar și președintele lui Rapid, în timp ce Robert Niță a jucat pentru echipa giuleșteană.

