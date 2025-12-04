George Ciorceri (70 de ani), antrenorul principal în acte la CFR Cluj și secundul de facto al lui Daniel Pancu (48), a reacționat la finalul remizei „feroviarilor” cu Metaloglobus (2-2) din faza grupelor Cupei României.

Mesajul lui George Ciorceri după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2

Ciorceri s-a arătat deranjat de faptul că formația sa a încasat două goluri din faze fixe și a subliniat că obiectivul ardelenilor este calificarea în sferturile de finală ale competiției.

„Am luat goluri la două faze fixe. Suntem în aceeași situație. Suntem aproape în aceeași situație. Și dacă am fi câștigat, noi oricum aveam nevoie de cel puțin un egal cu Rapid pentru a merge mai departe în Cupă.

Aveam șansa să terminăm pe locul 1, dar acum avem șanse doar la locul al doilea. Obiectivul nostru este să ne calificăm mai departe în Cupă. Noi suntem încă în cadrul obiectivului, putem să ne calificăm mai departe”, a declarat George Ciorceri, potrivit digisport.ro.

Metaloglobus, o nouă surpriză cu CFR Cluj

Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în grupa A din Cupa României.

Au marcat Huiban (16 p.) și Pasagic (82) pentru nou-promovată, respectiv Sinyan (25) și Biliboc (61) pentru „feroviari”. Cele două echipe au remizat, scor 1-1, în campionat.

În grupa A conduce FC Argeş, cu şase puncte, urmată de CFR Cluj – 4 puncte, Rapid şi Dumbrăviţa – câte 3 puncte, Metaloglobus are un punct, iar CSM Slatina a rămas la „cota” zero.

