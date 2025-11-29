FC Argeș - CFR Cluj, ora 16:30, LIVE TEXT. Ardelenii aleargă după un loc de play-off

Runda cu numărul 18 din Superliga României aduce față în față două echipe cu pretenții la play-off în campionatul nostru. Din postura de nou-promovată, FC Argeș a avut un start lansat de sezon, dar acum este într-o scădere de formă, după două înfrângeri la rând, dar rămâne pe locul cinci, cu 27 de puncte.

Piteștenii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și menține locul în play-off pentru cel puțin încă o etapă, dar vor primi vizita unei echipe care vine la Mioveni cu un moral bun. CFR Cluj încearcă să ”repare” startul modest de sezon și a bifat deja două victorii cu Daniel Pancu pe banca tehnice.



Ardelenii au 19 puncte, sunt la două puncte distanță de locul zece, ocupat de FCSB, și la șapte distanțăd e zona play-off-ului, astfel că o victorie ar reprezenta încă o ”gură de aer” pentru echipa patronată de Nelu Varga, mai ales că ar veni împotriva unei echipe din partea superioară a clasamentului.



CFR Cluj vine ”pe cai mari”. În ultima etapă, ardelenii au surclasat liderul Rapid pe teren propriu, scor 3-0.



CFR Cluj este echipa care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse - 110, capitol la care FC Argeș este penultima, doar 54.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus piteștenii, de 18 ori au câștigat ardelenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu FC Argeș gazdă: 15 jocuri - 7 victorii FC Argeș - o remiză - 7 succese CFR Cluj.



Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 1969, FC Argeş - CFR Cluj 3-0 (triplă Constantin Radu I), antrenori Constantin Teaşcă, respectiv Constantin Rădulescu.

