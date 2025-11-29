FC Argeș - CFR Cluj, ora 16:30, LIVE TEXT. Ardelenii aleargă după un loc de play-off

FC Argeș - CFR Cluj, ora 16:30, LIVE TEXT. Ardelenii aleargă după un loc de play-off Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre FC Argeș și CFR Cluj este programat de la ora 16:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
fc arges - cfr clujFC ArgesCFR Cluj
Din articol

Runda cu numărul 18 din Superliga României aduce față în față două echipe cu pretenții la play-off în campionatul nostru. Din postura de nou-promovată, FC Argeș a avut un start lansat de sezon, dar acum este într-o scădere de formă, după două înfrângeri la rând, dar rămâne pe locul cinci, cu 27 de puncte.

FC Argeș - CFR Cluj, ora 16:30, LIVE TEXT

Piteștenii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și menține locul în play-off pentru cel puțin încă o etapă, dar vor primi vizita unei echipe care vine la Mioveni cu un moral bun. CFR Cluj încearcă să ”repare” startul modest de sezon și a bifat deja două victorii cu Daniel Pancu pe banca tehnice.

Ardelenii au 19 puncte, sunt la două puncte distanță de locul zece, ocupat de FCSB, și la șapte distanțăd e zona play-off-ului, astfel că o victorie ar reprezenta încă o ”gură de aer” pentru echipa patronată de Nelu Varga, mai ales că ar veni împotriva unei echipe din partea superioară a clasamentului.

CFR Cluj vine ”pe cai mari”. În ultima etapă, ardelenii au surclasat liderul Rapid pe teren propriu, scor 3-0.

CFR Cluj este echipa care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse - 110, capitol la care FC Argeș este penultima, doar 54.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus piteștenii, de 18 ori au câștigat ardelenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 15 jocuri - 7 victorii FC Argeș - o remiză - 7 succese CFR Cluj.

Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 1969, FC Argeş - CFR Cluj 3-0 (triplă Constantin Radu I), antrenori Constantin Teaşcă, respectiv Constantin Rădulescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel G&acirc;lcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: &rdquo;Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta&rdquo;
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta”
ULTIMELE STIRI
Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia!
Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar înainte de Turcia - România!
Numele lui Zeljko Kopic a ajuns pe masa arabilor: &rdquo;Există ceva interes&rdquo;
Numele lui Zeljko Kopic a ajuns pe masa arabilor: ”Există ceva interes”
Se retrage?! Sergio Ramos &icirc;și &icirc;ncheie contractul și a luat decizia &icirc;n legătură cu viitorul său
Se retrage?! Sergio Ramos își încheie contractul și a luat decizia în legătură cu viitorul său
Cultura excepțiilor: c&acirc;te rom&acirc;nce se pregătesc să &icirc;ncheie anul &icirc;n top 100 WTA
Cultura excepțiilor: câte românce se pregătesc să încheie anul în top 100 WTA
Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”

Lucescu adoptă &bdquo;modelul iranian&ldquo; și refuză deplasarea &icirc;n SUA: explicația deciziei

Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei

Ngezana, trecutul lui &icirc;ntunecat explică prezentul lui dezolant: &bdquo;Era ridiculizat de ai lui!&ldquo;

Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"



Recomandarile redactiei
Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia!
Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar înainte de Turcia - România!
Numele lui Zeljko Kopic a ajuns pe masa arabilor: &rdquo;Există ceva interes&rdquo;
Numele lui Zeljko Kopic a ajuns pe masa arabilor: ”Există ceva interes”
Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
Se retrage?! Sergio Ramos &icirc;și &icirc;ncheie contractul și a luat decizia &icirc;n legătură cu viitorul său
Se retrage?! Sergio Ramos își încheie contractul și a luat decizia în legătură cu viitorul său
&rdquo;Suntem sub toate normele posibile!&rdquo;. A spus direct de ce avem un singur fotbalist rom&acirc;n &icirc;n Premier League
”Suntem sub toate normele posibile!”. A spus direct de ce avem un singur fotbalist român în Premier League
Alte subiecte de interes
Cupa Rom&acirc;niei | FC Argeș - CFR Cluj 2-2, spectacol de goluri la Mioveni! Toate rezultatele
Cupa României | FC Argeș - CFR Cluj 2-2, spectacol de goluri la Mioveni! Toate rezultatele
FC Argeș - CFR Cluj 0-1 | Andrei Prepeliță, reacție tranșantă la adresa fanilor: Nu-mi dau demisia &nbsp;
FC Argeș - CFR Cluj 0-1 | Andrei Prepeliță, reacție tranșantă la adresa fanilor: "Nu-mi dau demisia" 
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar &icirc;naintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;

stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Tone de haine din Rom&acirc;nia ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele &bdquo;preloved&rdquo;

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!