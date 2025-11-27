De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

Fundașul central francez, dublu campion în Premier League cu Chelsea, a semnat în septembrie cu CFR Cluj, din postura de jucător liber de contract. Zouma a jucat în doar 4 partide pentru ardeleni, în total aproximativ 200 de minute.

Scoțienii anunță interesul lui Rangers pentru Kurt Zouma



Recent, Iuliu Mureșan a anunțat că Zouma acuză probleme medicale la ambii genunchi și că o despărțire în iarnă este tot mai probabilă. Cu toate acestea, din Scoția vine o informație surprinzătoare cu privire la fotbalistul francez.



Ibrox Noise scrie că Rangers ar fi interesată de Kurt Zouma. Scoțienii amintesc despre experiența solidă a fostului stoper de la Chelsea și West Ham, dar și despre nevoia clubului din Glasgow de a avea "un fotbalist experimentat, masiv, cu calități de lider în defensivă".



"La CFR Cluj, Zouma abia a prins câteva minute, iar până acum are parte de o experiență dezamăgitoare. Acum, are nevoie de o experiență nouă, iar Rangers se află și ea în căutarea unui fotbalist cu agresivitatea sa, care i-a lipsit tot anul", mai scriu scoțienii.



Rangers, formație care evoluează în faza principală din Europa League, traversează o stagiune modestă și se află pe locul 5 după 12 etape, cu 21 de puncte, 9 sub liderul Hearts.

Kurt Zouma, la CFR Cluj

