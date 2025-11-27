De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj
Kurt Zouma (31 de ani) este așteptat să se despartă de CFR Cluj în această iarnă, după doar câteva meciuri în tricourile ardelenilor.

Kurt Zouma rangers CFR Cluj
Fundașul central francez, dublu campion în Premier League cu Chelsea, a semnat în septembrie cu CFR Cluj, din postura de jucător liber de contract. Zouma a jucat în doar 4 partide pentru ardeleni, în total aproximativ 200 de minute.

Scoțienii anunță interesul lui Rangers pentru Kurt Zouma

Recent, Iuliu Mureșan a anunțat că Zouma acuză probleme medicale la ambii genunchi și că o despărțire în iarnă este tot mai probabilă. Cu toate acestea, din Scoția vine o informație surprinzătoare cu privire la fotbalistul francez.

Ibrox Noise scrie că Rangers ar fi interesată de Kurt Zouma. Scoțienii amintesc despre experiența solidă a fostului stoper de la Chelsea și West Ham, dar și despre nevoia clubului din Glasgow de a avea "un fotbalist experimentat, masiv, cu calități de lider în defensivă".

"La CFR Cluj, Zouma abia a prins câteva minute, iar până acum are parte de o experiență dezamăgitoare. Acum, are nevoie de o experiență nouă, iar Rangers se află și ea în căutarea unui fotbalist cu agresivitatea sa, care i-a lipsit tot anul", mai scriu scoțienii.

Rangers, formație care evoluează în faza principală din Europa League, traversează o stagiune modestă și se află pe locul 5 după 12 etape, cu 21 de puncte, 9 sub liderul Hearts.

Kurt Zouma, la CFR Cluj

  • 10 minute vs. UTA Arad (Superliga)
  • 85 de minute vs. Petrolul (Superliga)
  • 90 de minute vs. Slatina (Cupa României)
  • 12 minute vs. Dinamo (Superliga)

Iuliu Mureșan: "Zouma are probleme la ambii genunchi"

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a făcut recent un anunț categoric. Zouma nu mai poate evolua la nivelul cerut în Superligă și în iarnă îi va fi reziliat contractul.

„Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărțire la iarnă. Trebuie să discutăm și cu el. El este foarte pozitiv, e un băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apți și care își doresc. Are probleme la ambii genunchi. E greu să mai joace fotbal la nivelul ăsta. Șansele sunt de 99% să plece, probabil că da”, a spus Mureșan la Fanatik.

„De când a venit Pancone, a făcut antrenamente mult mai tari, cu contacte. La primul antrenament mai dur, Zouma nu a rezistat și s-a accidentat. Trebuie să ne uităm și la salariu, avem un buget care nu ne permite foarte multe”, a continuat oficialul ardelean.

