Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă după-amiază, de la ora 16:30, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii au înregistrat toate cele trei puncte.



CFR Cluj a reacționat categoric după umilința cu FC Argeș



George Ciorceri (70 de ani), antrenorul cu licență PRO de la CFR Cluj, a vorbit la flash-interviu după ce elevii lui Daniel Pancu au fost îngenuncheați de piteșteni.



Ciorceri a sugerat că ardelenii au venit cu speranțe mari în deplasare, dar din nefericire au avut parte de un duș rece. Etapa trecută, CFR a învins-o cu 3-0 pe Rapid!



”Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm. Noi am avut primele șanse în primele 20 de minute și speram că va fi în continuare așa. Am comis un penalty și jocul s-a schimbat.



Aș zice că FC Argeș a avut noroc cu golul al doilea, un super gol și nu știu de câte ori va mai da așa. Au marcat imediat și în repriza a doua și noi nu ne-am mai putut reveni. Au dovedit spirit, devotament, așa cum am făcut noi etapa trecută.



Sperăm că de la meciul următor să fim la fel de determinați cum au fost ei și cum am fost la meciul cu Rapid. Din păcate, nu dovedim același spirit. Cedăm ușor, noi am avut situațiile mai bune de joc în primele 20 de minute și de la golul primit am patinat ușor.



Vrem să mergem mai departe în Cupă. Louis Munteanu e bine, din dorința de a face cât mai multe, devine un pic crispat, nesigur. Aș zice că se putea da penalty și la faza lui, așa s-a văzut de pe bancă. Așa zic eu”, a spus George Ciorceri.

