Dinamo a câștigat partida cu Hermannstadt, scor 2-0, prin golurile marcate de Cîrjan și Opruț, rezultat care a trimis ambele echipe în sferturile Cupei României.

Împrumutat de FCSB la Sibiu, Dennis Politic a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor fostei sale echipe. Aceștia l-au huiduit copios și au aruncat pe teren cu bancnote false de 100 de euro, imprimate cu chipul său și al lui Gigi Becali.

Mesajul lui Politic

Jucătorul de bandă a spus că se aștepta la o astfel de reacție și a subliniat că transferul său la rivala roș-albastră a fost o mutare benefică pentru toate părțile implicate.

„Am luat gol destul de ușor. Cred că în prima repriză am stat bine, puteam să fim puțin mai eficienți, asta e viața, bine că suntem calificați. De fiecare dată când mă întorc aici și când o întâlnesc pe Dinamo, mă aștept la lucrurile acestea. Sunt și fanii supărați, îi înțeleg. Din partea mea este doar respect.

Am văzut banii înainte de meci, m-am concentrat doar pe ce am de făcut la echipa mea. A fost o decizie care a convenit ambelor părți”, a spus Politic la finalul meciului.