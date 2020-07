Grozavu, un CAR DE NERVI dupa infrangere: "Daca pierdeau meciul ei, faceau contestatie!" 

FCSB s-a impus cu 1-0 in finala Cupei Romaniei in fata lui Sepsi!

Ros-albastrii au castigat prin golul lui Dennis Man. Sepsi a avut si un eliminat cu mai bine de 10 minute inainte de final, Bouhenna a vazut rosu dupa un fault la Man.

Leo Grozavu a vorbit la finalul meciului, vizibil nervos dupa ce situatia de dinaintea meciului, cand a fost nevoit sa il scoata pe Istvan Fulop din lot din cauza ca nu a primit un raspuns oficial in legatura cu posibilitatea de a-l trimite in teren pe jucator.

Antrenorul lui Sepsi a afirmat ca daca FCSB s-ar fi aflat in situatia in care echipa sa a fost pusa, ar fi contestat deciziile in cazul unei infrangeri in finala.

"Am consumat multa energie, plus problemele de lot, mai mult problema cu Fulop, e inadmisibil ce se intampla in Romania, un jucator de baza nu poate fi folosit pentru ca nu ne permite un regulament ambiguu.

De doua zile nu am primit niciun raspuns, sunt absolut convins ca daca Steaua ar fi pierdut meciul, ar fi facut contestatie. Steaua a fost superioara azi, jucatori cu calitate, s-a vazut prospetimea.

Eliminarea stupida, din punctul meu de vedere, dar si usor acordata. Am avut si noi la Clinceni si nu am primit nimic. Stupid lucru facut de aparatorul nostru, nu avea voie sa faca asta, le-am atras atentia.

Un campionat compromis, cu echipe care stau, unele joaca, fara timp liber. Incepe campionat nou, nici nu stim pe cine transferam, daca transferam", a spus Leo Grozavu la finalul meciului.