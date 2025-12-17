Inter îi umple conturile lui Dan Șucu! Jucătorul așteptat sub comanda lui Chivu din ianuarie

Inter &icirc;i umple conturile lui Dan Șucu! Jucătorul așteptat sub comanda lui Chivu din ianuarie Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano este obligată să transfere în ianuarie din cauza problemelor de lot cu care se confruntă echipa lui Cristi Chivu.

TAGS:
Inter Milanocristi chivuGenoadan sucuDenzel DumfriesBrooke Norton-Cuffy
Din articol

Inter a primit recent o veste proastă. După o lună de absență cauzată de problemele la gleznă, Denzel Dumfries s-a operat la o clinică din Londra, iar fundașul dreapta va mai lipsi cel puțin încă două-trei luni de pe teren.

Inter vrea să-l transfere pe Brooke Norton-Cuffy de la Genoa

În absența lui Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai echipei, Cristi Chivu l-a folosit în ultima perioadă pe Luis Henrique, brazilianul cumpărat în vară de la Marseille, pentru 25 de milioane de euro.

Inter nu vrea să rămână însă doar cu varianta Luis Henrique, iar în ianuarie vizează aducerea unui alt fundaș dreapta. Favorit la ora actuală pare să fie englezul Brooke Norton-Cuffy (21 de ani), de la Genoa, scrie Gazzetta dello Sport.

Potrivit presei din Italia, Genoa, echipă la care Dan Șucu este acționar majoritar, ar aștepta aproximativ 15 milioane de euro în schimbul lui Norton-Cuffy, însă, pe lângă Inter, de serviciile englezului s-ar interesa și Napoli, o altă candidată la titlu din Serie A.

Brooke Norton-Cuffy este internațional englez U21, s-a format în academia lui Arsenal, iar vara trecută a fost achiziționat de Genoa pentru doar două milioane de euro. La formația din Serie A, englezul evoluează constant, în acest sezon strângând deja 16 apariții, un gol și o pasă decisivă.

În cazul în care nu va ajunge la un acord cu Genoa, Inter are și alte variante de rezervă pe listă pentru postul de fundaș dreapta: algerianul Rafik Belghali (Verona, 23 de ani), croatul Moris Valincic (Dinamo Zagreb, 23 de ani) sau italianul Marco Palestra (Cagliari, împrumutat de la Atalanta, 20 de ani).

Denzel Dumfries s-a operat și va lipsi cel puțin două-trei luni de la Inter

Într-un comunicat oficial emis marți, Inter Milano a anunțat că Denzel Dumfries a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru problemele medicale acuzate în ultima perioadă la glezna stângă.

Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai lui Inter, s-a accidentat pe 9 noiembrie, la meciul cu Lazio (2-0). Fundașul dreapta spera să evite operația, însă văzând că problemele persistă a decis de comun acord cu clubul să fie supus unei intervenții chirurgicale la Londra.

Accidentarea este una destul de serioasă, iar Denzel Dumfries va lipsi cel puțin două-trei luni de pe teren, susține Gazzetta dello Sport, care anunță că Inter va încerca să aducă un înlocuitor în fereastra de mercato din ianuarie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou &bdquo;stop&rdquo; burlăciei. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Coman, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Coman, numărătoarea inversă a început: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Sorescu a taxat gafa sezonului &icirc;n Turcia! Gol din nimic reușit de rom&acirc;n, dar Gaziantep e condusă
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă
Vladislav Blănuță, OUT: A plecat acasă!
Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!"
Olăroiu, declarații cu iz de adio: &bdquo;O mare onoare!&ldquo;
Olăroiu, declarații cu iz de adio: „O mare onoare!“
Fostul star al lui Galatasaray &icirc;l cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu

"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

Scandalos! &Icirc;ncă două țări &bdquo;interzise&rdquo; de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;

”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”



Recomandarile redactiei
Coman, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Coman, numărătoarea inversă a început: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Vladislav Blănuță, OUT: A plecat acasă!
Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!"
Sorescu a taxat gafa sezonului &icirc;n Turcia! Gol din nimic reușit de rom&acirc;n, dar Gaziantep e condusă
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă
Olăroiu, declarații cu iz de adio: &bdquo;O mare onoare!&ldquo;
Olăroiu, declarații cu iz de adio: „O mare onoare!“
Fostul star al lui Galatasaray &icirc;l cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou &bdquo;stop&rdquo; burlăciei. GALERIE FOTO

stirileprotv Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

stirileprotv Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Două eleve au dispărut de la școală și au apărut &icirc;n fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

stirileprotv Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!