Inter îi umple conturile lui Dan Șucu! Jucătorul așteptat sub comanda lui Chivu din ianuarie

Inter a primit recent o veste proastă. După o lună de absență cauzată de problemele la gleznă, Denzel Dumfries s-a operat la o clinică din Londra, iar fundașul dreapta va mai lipsi cel puțin încă două-trei luni de pe teren.



Inter vrea să-l transfere pe Brooke Norton-Cuffy de la Genoa

În absența lui Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai echipei, Cristi Chivu l-a folosit în ultima perioadă pe Luis Henrique, brazilianul cumpărat în vară de la Marseille, pentru 25 de milioane de euro.



Inter nu vrea să rămână însă doar cu varianta Luis Henrique, iar în ianuarie vizează aducerea unui alt fundaș dreapta. Favorit la ora actuală pare să fie englezul Brooke Norton-Cuffy (21 de ani), de la Genoa, scrie Gazzetta dello Sport.



Potrivit presei din Italia, Genoa, echipă la care Dan Șucu este acționar majoritar, ar aștepta aproximativ 15 milioane de euro în schimbul lui Norton-Cuffy, însă, pe lângă Inter, de serviciile englezului s-ar interesa și Napoli, o altă candidată la titlu din Serie A.



Brooke Norton-Cuffy este internațional englez U21, s-a format în academia lui Arsenal, iar vara trecută a fost achiziționat de Genoa pentru doar două milioane de euro. La formația din Serie A, englezul evoluează constant, în acest sezon strângând deja 16 apariții, un gol și o pasă decisivă.

