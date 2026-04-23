Gică Hagi, prezent la meciul din semifinala Cupei României: lângă cine a stat „regele”

Selecționerul naționalei României este prezent în tribunele „Arenei Naționale”, iar lângă el este Anghel Iordănescu și Mihai Stoichiță.

Gică Hagi nu a avut ce să vadă în prima repriză din punct de vedere ofensiv în partida de Cupă pentru că cele două echipe s-au anihilat.

Echipele de start din Dinamo - Universitatea Craiova:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi

Rezerve: Roșca, Milanov, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, Ad. Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu (cpt.), Rus, Fl. Ștefan - Mora, Anzor, Cicâldău, Teles - Nsimba, D. Matei

Rezerve: Goncalves, Al-Hamlawi, D. Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stefanovic, Bancu, Badelj, Al. Crețu

Antrenor: Filipe Coelho

Gică Hagi, recunoscător: "Mircea Lucescu a fost profesorul meu. M-a inspirat"

Noul antrenor al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a afirmat, luni, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial, că predecesorul său, regretatul tehnician Mircea Lucescu, a fost profesorul său și omul care l-a inspirat în meseria pe care și-a ales-o.

'Mircea Lucescu m-a dorit. Nu v-a spus? A fost profesorul meu, a fost omul care m-a inspirat în multe dintre lucrurile pe care le fac acum. Pentru că el în primul rând a avut curaj. Curaj mai mare ca el nu știu cine putea avea, să ia la echipa națională la 17 ani un puști care avea cinci meciuri în Divizia A. El m-a inspirat, mi-a dat încredere și am învățat multe lucruri de la el, pe care trebuie să le aplic acum', a spus Hagi.

El a precizat că în cariera de jucător a avut parte de cei mai buni antrenori.

'Norocul meu a fost că am avut profesorii cei mai buni la cluburi. I-am avut pe cei mai buni antrenori din România, afară am avut antrenori fabuloși, extraordinari. Nu are cum să nu iasă ceva bun din toate astea. Sper să am succese, asta îmi doresc, pentru că eu și echipa avem această datorie, să facem lumea fericită', a mai spus Hagi.