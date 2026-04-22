„Regele” a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal, preluând ștafeta după dispariția lui Mircea Lucescu.

Vestea numirii lui Hagi a făcut rapid înconjurul Europei, iar jurnaliștii francezi de la RMC Sport au alocat un întreg articol pe acest subiect.

Cum l-a numit presa franceză pe Gică Hagi după ce a devenit selecționerul României

Publicația l-a descris pe noul selecționer drept o „legendă a fotbalului” și a scos în evidență maturitatea pe care fostul decar al Barcelonei și al lui Real Madrid o afișează în acest nou mandat.

„La 25 de ani după un prim mandat scurt și fără strălucire, Gheorghe Hagi îmbracă din nou mantaua de selecționer al echipei naționale a României. Fostul număr 10, care i-a luat locul mentorului său Mircea Lucescu, vrea să readucă țara sa în elita fotbalului european, așa cum a explicat luni, în cadrul prezentării sale de la București.

Legenda fotbalului românesc care a fost numit luni selecționer al naționalei, și-a anunțat intenția de a „câștiga toate meciurile” în cadrul unei conferințe de presă susținute la București. Fostul star de la FC Barcelona, care a mai jucat și pentru Real Madrid, a semnat un contract pe patru ani, numire pe care a descris-o drept „o onoare, o mare responsabilitate”, dar și „o provocare majoră” pentru a aduce din nou zâmbetul pe fețele suporterilor.

Această numire marchează revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea naționalei României, la mai bine de două decenii după primul său mandat, care a durat mai puțin de trei luni în 2001

El îi succede lui Mircea Lucescu, care a fost demis la începutul lunii aprilie și a murit cinci zile mai târziu, la vârsta de 80 de ani, în urma unui infarct. Lucescu a fost cel care l-a debutat pe Hagi la națională la doar 18 ani și l-a făcut căpitan la 20 de ani. Mijlocașul renumit pentru piciorul său stâng magic a strâns 124 de selecții pentru România și a condus echipa până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994.

România, care nu s-a mai calificat la un Campionat Mondial din 1998, a ratat din nou calificarea la Mondialul 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei în semifinala barajului (1-0), în luna martie”, au scris jurnaliștii francezi.

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.