Nu au mai rezistat! Mesajul fanilor lui Dinamo pentru LPF

Atmosfera de pe Ion Oblemenco a fost la înălțimea spectacolului din teren oferit de cele două formații.

Mesajul fanilor lui Dinamo către LPF

Fanii au umplut arena din Bănie și au fost în jur de 1000 de suporteri ai „câinilor” prezenți la meci.

Peluza Cătălin Hîldan a afișat un mesaj către LPF în care au criticat cum a fost programată Dinamo în acest start de sezon.

„Luni de luni, de luni de zile, / Mulțumim, ne-ați pus și vineri!”, a fost mesajul galeriei.

Mesajul făcea referire la faptul că Dinamo a jucat în etapa trecută luni, ceea ce dezavantajează prezența mai mare a fanilor pe stadion.

