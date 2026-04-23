Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer

„Regele” va fi prezent în tribune la semifinala Cupei României dintre Dinamo București și Universitatea Craiova.

Cele două echipe își dau întâlnire în semifinalele Cupei României joi seară, de la ora 20:30.

Meciul de pe Arena Națională reprezintă primul contact direct al noului selecționer cu jucătorii din campionatul intern.

Hagi vrea să analizeze atent mai mulți fotbaliști care pot deveni variante pentru echipa națională, informează Fanatik.

Printre numele urmărite s-ar afla Cătălin Cîrjan, George Pușcaș sau Alexandru Musi, dar și jucători deja obișnuiți cu convocările, precum Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu.

Marian Barbu va fi la ”centru” pe Arena Națională. Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Iulian Dima și Ovidiu Artene.

Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, Adrian Comănescu, observatorul arbitrilor, iar Daniel Mihai, delegat

Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.

Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.

În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.