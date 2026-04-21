Detaliul care nu-i dă pace lui Gică Hagi la națională. Marea obsesie a noului selecționer

Noul selecționer al României are un plan tactic clar pentru acest mandat. Obiectivul final este EURO 2028, dar pentru moment stilul de joc primează.

Instalat oficial pe banca primei reprezentative la 20 aprilie 2026, Gheorghe Hagi (61 de ani) și-a conturat deja strategia. Potrivit fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu, noul tehnician este setat pe o singură direcție: să domine adversarul.

„Am văzut cum și-a prezentat conceptul tehnic. Ne-a spus de lucrurile esențiale în joc. Trebuie să știm să atacăm, trebuie să știm să ne apărăm”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Principala preocupare a lui Gică Hagi rămâne controlul balonului, o trăsătură pe care dorește să o imprime rapid și „tricolorilor”: „Cum îl cunosc eu pe Hagi, vor apărea tineri. (...) Este un antrenor foarte bine pregătit. El are o obsesie, posesia, echipa națională să joace ofensiv”, a mai zis Dumitrescu.

Pentru a implementa acest sistem, Hagi are în plan ședințe individuale cu jucătorii. Noul selecționer își dorește o revenire la fotbalul spectaculos de altădată. „«E doar responsabilitatea mea să-i fac pe jucători să joace. Să jucăm ce jucam în trecut». (...) El va încerca să îmbunătățească jocul pe faza ofensivă. Tot timpul îmi repetă. Cam ceea ce făcea la Viitorul. Asta se va construi în timp”, a explicat Ilie Dumitrescu.


Testele din iunie și miza din Liga Națiunilor

Până la meciurile oficiale din toamnă, România va disputa două partide de verificare la începutul lunii iunie, împotriva Georgiei (2 iunie, la Tbilisi) și a Țării Galilor (6 iunie). Aceste dueluri vor reprezenta primele teste din mandatul lui Gică Hagi.

Ulterior, în perioada 25 septembrie - 17 noiembrie, tricolorii vor lua startul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Repartizată în Grupa a 4-a din Liga B, echipa națională va avea parte de adversari puternici, urmând să înfrunte Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

O clasare pe primele două locuri în această grupă este vitală pentru calculele viitoare. Poziția finală din Liga Națiunilor va determina urna din care România va face parte la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European din 2028, principalul obiectiv fixat la revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică.

