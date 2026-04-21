Detaliul care nu-i dă pace lui Gică Hagi la națională. Marea obsesie a noului selecționer

Instalat oficial pe banca primei reprezentative la 20 aprilie 2026, Gheorghe Hagi (61 de ani) și-a conturat deja strategia. Potrivit fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu, noul tehnician este setat pe o singură direcție: să domine adversarul.

„Am văzut cum și-a prezentat conceptul tehnic. Ne-a spus de lucrurile esențiale în joc. Trebuie să știm să atacăm, trebuie să știm să ne apărăm”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Principala preocupare a lui Gică Hagi rămâne controlul balonului, o trăsătură pe care dorește să o imprime rapid și „tricolorilor”: „Cum îl cunosc eu pe Hagi, vor apărea tineri. (...) Este un antrenor foarte bine pregătit. El are o obsesie, posesia, echipa națională să joace ofensiv”, a mai zis Dumitrescu.

Pentru a implementa acest sistem, Hagi are în plan ședințe individuale cu jucătorii. Noul selecționer își dorește o revenire la fotbalul spectaculos de altădată. „«E doar responsabilitatea mea să-i fac pe jucători să joace. Să jucăm ce jucam în trecut». (...) El va încerca să îmbunătățească jocul pe faza ofensivă. Tot timpul îmi repetă. Cam ceea ce făcea la Viitorul. Asta se va construi în timp”, a explicat Ilie Dumitrescu.



