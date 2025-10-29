FCSB a făcut trei schimbări! Ce jucători au intrat la pauza meciului cu Gloria Bistrița

FCSB a făcut trei schimbări la pauza meciului din prima rundă a Cupei Românei, iar Charalambous s-a decis să îi scoată din teren pe Denis Alibec, Adrian Șut și Mamadou Thiam și i-a introdus pe Daniel Bîrligea, Baba Alhassan și Dennis Politic.

În momentul redactării articolului FCSB conduce cu 2-0 în meciul din Cupa României, iar roș-albaștrii au marcat prin Denis Alibec, în minutul 26, și prin Mamadou Thiam, în minutul 45, în prima repriză a partidei de la Bistrița.

Denis Alibec, primul gol la FCSB după revenirea la echipă

Adrian Șut a fost călcat în careu de către Bambock, iar centralul Mihail Sebastian Lăstun a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Denis Alibec a mers la punctul cu var și l-a învins fără emoții pe portarul celor de la Gloria Bistrița, Raul Avram.

Pentru Alibec este primul gol marcat pentru FCSB după revenirea la FCSB. Atacantul contribuise până acum doar cu o pasă decisivă în cele 11 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

Alibec marcase ultimul gol pentru FCSB la data de 03 februarie 2018, într-un meci de campionat cu Gaz Metan Mediaș.

