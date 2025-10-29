FCSB a făcut trei schimbări! Ce jucători au intrat la pauza meciului cu Gloria Bistrița

În momentul redactării articolului FCSB conduce cu 2-0 în meciul din Cupa României, iar roș-albaștrii au marcat prin Denis Alibec, în minutul 26, și prin Mamadou Thiam, în minutul 45, în prima repriză a partidei de la Bistrița.
Schimbările făcută de FCSB la pauza partidei cu Gloria Bistrița
FCSB a făcut trei schimbări la pauza meciului din prima rundă a Cupei Românei, iar Charalambous s-a decis să îi scoată din teren pe Denis Alibec, Adrian Șut și Mamadou Thiam și i-a introdus pe Daniel Bîrligea, Baba Alhassan și Dennis Politic.
Echipele de start din Gloria Bistrița - FCSB:
- Gloria Bistrița: Raul Avram - Ieșeanu, Burdeț (cpt.), Vișinar - R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni - Effiom, Jimmy King Otega, Peter
Rezerve: Greab - Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah
Antrenor: Nicolae Grigore
- FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki - Edjouma, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Alibec
Rezerve: Udrea - Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian
Antrenor: Elias Charalambous