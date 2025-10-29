Dorit anul trecut de FCSB, Sekou Sidibe joacă acum într-un campionat de top al Europei! Cifrele winger-ului

Sekou Sidibe (24 de ani), fotbalistul care în urmă cu un an era aproape de un transfer la FCSB, evoluează acum în prima ligă din Belgia, una dintre competițiile de top din Europa, după coeficientul UEFA.

Atacantul ivorian, cu cetățenie belgiană, s-a despărțit de FC U Craiova în luna decembrie a anului trecut și a semnat, în ianuarie, cu formația RAAL La Louvière, echipă promovată la finalul sezonului trecut în priml eșalon fotbalistic belgian. Contractul său este valabil până în 2027.

Dorit anul trecut de FCSB, Sekou Sidibe joacă acum în Belgia

În prima parte a sezonului trecut, Sidibe a marcat două goluri în nouă meciuri pentru FC U Craiova, prestații care l-au adus în atenția lui Gigi Becali. Patronul FCSB a confirmat la acea vreme interesul, dar negocierile au eșuat din motive financiare.

„Voia bani la semnătură și salariu de 12.000 de euro, să crească în fiecare an. I-am zis că nu am unde să-l pun pe listă. Eu voiam să-l iau și să-l dau împrumut, dar până la urmă am blocat telefonul impresarului”, declara Becali în septembrie 2024.

După ce mutarea a picat, Sidibe a fost surprins în Gara de Nord din București, plecând cu trenul spre Craiova. Pe 9 decembrie, clubul a anunțat rezilierea contractului „de comun acord”.

Ajuns la RAAL La Louviere, Sidibe a avut un început promițător, bifând 8 meciuri și un gol în finalul sezonului trecut, chiar în victoria cu 4-1 împotriva celor de la RFC Seraing, meci în care a fost integralist.

