Oțelul Galați și FCSB se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Stadionul Oțelul, într-un duel direct din etapa a 26-a a Superligii. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Schimbările făcute la pauză de FCSB! A intrat fotbalistul mult așteptat

FCSB a suferit la mijlocul terenului și în defensivă în prima repriză, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-au introdus pentru a doua repriză pe Joao Paulo și pe Valentin Crețu și au ieșit Baba Alhassan și Alexandru Pantea.

Echipele de start din Oțelul - FCSB:

Oțelul: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, C. Lopes, Conrado - Paz, Lameira, Pedro Nuno - Bană, Debeljuh, Miguel Pinto

Rezerve: I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ferreira, Postelnicu, D. Sancu, A. Ciobanu, Bordun, D. Neicu, Patrick

Antrenor: Laszlo Balint

FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, F. Tănase, Olaru - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa

Antrenor: Elias Charalambous