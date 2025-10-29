Dumitru Dragomir a dat verdictul în lupta la titlu! Cum vede situația lui FCSB: „A luat-o razna”

Dumitru Dragomir a dat verdictul &icirc;n lupta la titlu! Cum vede situația lui FCSB: &bdquo;A luat-o razna&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dumitru Dragomir a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.  

TAGS:
Universitatea CraiovaDumitru DragomirFCSBSuperligaFC BotosaniTitluRapid
Din articol

Roș-albaștrii s-au impus clar în runda trecută din Superliga, scor 4-0, cu UTA și au spălat rușinea din runda 13, când au pierdut 1-2 în fața lui Metaloglobus.

FCSB se află pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off și are 16 puncte în 14 meciuri jucate în campionat până acum.

Dumitru Dragomir a găsit motivele din spatele sezonului slab făcut de FCSB

Dumitru Dragomir a subliniat faptul că a vorbit despre posibila ascensiune a lui FC Botoșani din acest sezon încă de la începutul sezonului.

Fostul președinte al LPF a scos în evidență greșeala făcută de Gigi Becali la FCSB, din cauza căreia roș-albaștrii sunt atât de jos în campionat.

„Căutați ce am vorbit noi la început de campionat când Botoșani nu a început bine. Și ce am spus eu aici? Unul dintre cei mai buni antrenori din România este Leo Grozavu și va face o treabă extraordinară. La locul 1 nici eu nu mă așteptam.

Nu e șocant, pentru că a învățat și Iftime fotbal în toți anii ăștia. Rezistă de 15-20 de ani. Nu știa nimic la început, acum se pricepe și el. E bun conducător. Dacă e seriozitate, banii se dau la timp, simbioza între jucători e făcută bine de antrenor, nu există să nu fie rezultate.

Uită-te la Craiova, a mers bine până a început scandalul. Rapid a început să joace bine când a liniștit scandalul. Când l-a adus pe ăla la galerie înapoi, când a adus un director nou care îi mângâie pe creștet.

FCSB a luat-o razna când a început Gigi cu criticile la adresa jucătorilor. În momentul în care dai în jucători… E ca atunci când ai acasă 2-3 copii, se mai ceartă, se mai bat între ei. Nu-i dai afară din casă, îi chemi, îi cerți, dar sunt copiii tăi. Asta este arta bunei conduceri, să știi să faci o atmosferă bună”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu ”U” Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ARTICOLE PE SUBIECT
Dumitru Dragomir propune alt antrenor la U Cluj: &rdquo;Dacă eram acolo, &icirc;l luam pe el&rdquo;
Dumitru Dragomir propune alt antrenor la U Cluj: ”Dacă eram acolo, îl luam pe el”
Dumitru Dragomir știe cauza dezastrului de la FCSB și CFR Cluj: &rdquo;E haos mare!&rdquo;
Dumitru Dragomir știe cauza dezastrului de la FCSB și CFR Cluj: ”E haos mare!”
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: &rdquo;O idee măreață!&rdquo;
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: ”O idee măreață!”
ULTIMELE STIRI
Cupa Rom&acirc;niei | Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii marchează și &icirc;ntorc scorul
Cupa României | Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii marchează și întorc scorul
Lorient - PSG, ACUM, pe VOYO. Etapă incendiară &icirc;n Ligue 1! Alte trei meciuri sunt &icirc;n desfășurare
Lorient - PSG, ACUM, pe VOYO. Etapă incendiară în Ligue 1! Alte trei meciuri sunt în desfășurare
Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al lui FCSB &icirc;n cupă. Gigi Becali și-a &icirc;ncălcat iar cuv&acirc;ntul
Cum arată primul ”11” al lui FCSB în cupă. Gigi Becali și-a încălcat iar cuvântul
Declarația serii &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei: &rdquo;&Icirc;ți vine să te miroși, să vezi dacă miroși ur&acirc;t!&rdquo;
Declarația serii în Cupa României: ”Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât!”
Fostul antrenor din Serie A s-a convins de Cristi Chivu: &bdquo;Nu e at&acirc;t de ușor!&rdquo;
Fostul antrenor din Serie A s-a convins de Cristi Chivu: „Nu e atât de ușor!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al lui FCSB &icirc;n cupă. Gigi Becali și-a &icirc;ncălcat iar cuv&acirc;ntul
Cum arată primul ”11” al lui FCSB în cupă. Gigi Becali și-a încălcat iar cuvântul
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;
Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”
Cupa Rom&acirc;niei | Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii marchează și &icirc;ntorc scorul
Cupa României | Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii marchează și întorc scorul
Fostul antrenor din Serie A s-a convins de Cristi Chivu: &bdquo;Nu e at&acirc;t de ușor!&rdquo;
Fostul antrenor din Serie A s-a convins de Cristi Chivu: „Nu e atât de ușor!”
Lorient - PSG, ACUM, pe VOYO. Etapă incendiară &icirc;n Ligue 1! Alte trei meciuri sunt &icirc;n desfășurare
Lorient - PSG, ACUM, pe VOYO. Etapă incendiară în Ligue 1! Alte trei meciuri sunt în desfășurare
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: Are șanse foarte mari!
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: &rdquo;&Icirc;l amețește Gigi!&rdquo;
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: ”Îl amețește Gigi!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Statele Unite &rdquo;redimensionează trupele americane&rdquo; alocate Rom&acirc;niei. C&acirc;ți militari americani se află pe teritoriul nostru

stirileprotv Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Noi informații &icirc;n cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului &icirc;n privința necropsiei

stirileprotv Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!