Dumitru Dragomir a dat verdictul în lupta la titlu! Cum vede situația lui FCSB: „A luat-o razna”

Fostul președinte al LPF a scos în evidență greșeala făcută de Gigi Becali la FCSB, din cauza căreia roș-albaștrii sunt atât de jos în campionat.

Dumitru Dragomir a subliniat faptul că a vorbit despre posibila ascensiune a lui FC Botoșani din acest sezon încă de la începutul sezonului.

FCSB se află pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off și are 16 puncte în 14 meciuri jucate în campionat până acum.

Roș-albaștrii s-au impus clar în runda trecută din Superliga, scor 4-0, cu UTA și au spălat rușinea din runda 13, când au pierdut 1-2 în fața lui Metaloglobus.

„Căutați ce am vorbit noi la început de campionat când Botoșani nu a început bine. Și ce am spus eu aici? Unul dintre cei mai buni antrenori din România este Leo Grozavu și va face o treabă extraordinară. La locul 1 nici eu nu mă așteptam.

Nu e șocant, pentru că a învățat și Iftime fotbal în toți anii ăștia. Rezistă de 15-20 de ani. Nu știa nimic la început, acum se pricepe și el. E bun conducător. Dacă e seriozitate, banii se dau la timp, simbioza între jucători e făcută bine de antrenor, nu există să nu fie rezultate.

Uită-te la Craiova, a mers bine până a început scandalul. Rapid a început să joace bine când a liniștit scandalul. Când l-a adus pe ăla la galerie înapoi, când a adus un director nou care îi mângâie pe creștet.

FCSB a luat-o razna când a început Gigi cu criticile la adresa jucătorilor. În momentul în care dai în jucători… E ca atunci când ai acasă 2-3 copii, se mai ceartă, se mai bat între ei. Nu-i dai afară din casă, îi chemi, îi cerți, dar sunt copiii tăi. Asta este arta bunei conduceri, să știi să faci o atmosferă bună”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu ”U” Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

