În 11 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, atacantul nu a jucat niciodată mai mult de o repriză și este profund nemulțumit de numărul minutelor jucate.

Sorin Paraschiv: ”Alibec trebuie să stea, să tragă de el, să sufere!”

La fel de nemulțumit este și patronul de la FCSB, Gigi Becali care, deși anunța inițial că nu îl va mai critica public pe Alibec, a început să îi reproșeze fotbalistului că nu marchează.

Sorin Paraschiv crede că Alibec ar trebui să rămână la FCSB și să lupte cu Daniel Bîrligea pentru postul de titular al echipei.

Fostul jucător al roș-albaștrilor crede că aceasta este cea mai potrivită soluție pentru un fotbalist aflat în dificultate, chiar dacă spune că de multe ori este mai confortabil să plece de la echipă și să își caute un angajament la un club la care pretențiile nu sunt atât de ridicate.

”L-am văzut pe Alibec mult mai bun la Farul, ducând în spate o echipă mult mai mică decât FCSB. La FCSB, deocamdată, nu se poate impune. Probabil el spune că joacă foarte puțin.

Și-a asumat când a venit la FCSB, avându-l și pe Bîrligea într-o formă foarte bună. Trebuie să stea, să tragă de el, să sufere, asta trebuie să facă. Nu știu dacă el a suferit până acum.

Fotbalistul român, când întâmpină o problemă și suferă puțin, și nu prinde lotul, și nu prinde banca de rezerve sau joacă puțin, își ia tălpășița. Asta trebuie să facă el.

Când ești în dificultate, nu asta e prima soluție, să suni impresarul: ’Domn-le, vreau să plec!’. Prima soluție e să încerci să te redresezi, să tragi de tine și să prinzi echipa.

Dacă nu face lucrul acesta, poate îl vedem înapoi la Farul sau la o echipă mai mică, poate asta își dorește, poate acolo e locul lui. Eu aș vrea să îl văd la FCSB că luptă pentru postul de titular”, a spus Sorin Paraschiv exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

