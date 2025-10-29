Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 27.

Denis Alibec, primul gol la FCSB după revenirea la echipă

Adrian Șut a fost călcat în careu de către Bambock, iar centralul Mihail Sebastian Lăstun a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Denis Alibec a mers la punctul cu var și l-a învins fără emoții pe portarul celor de la Gloria Bistrița, Raul Avram.

Pentru Alibec este primul gol marcat pentru FCSB după revenirea la FCSB. Atacantul contribuise până acum doar cu o pasă decisivă în cele 11 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

Alibec marcase ultimul gol pentru FCSB la data de 03 februarie 2018, într-un meci de campionat cu Gaz Metan Mediaș.

