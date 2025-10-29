NEWS ALERT Cum arată primul ”11” al lui FCSB în cupă. Gigi Becali și-a încălcat iar cuvântul

Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al lui FCSB &icirc;n cupă. Gigi Becali și-a &icirc;ncălcat iar cuv&acirc;ntul Superliga
Gloria Bistrița - FCSB va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00.

FCSB Gloria Bistrița Gigi Becali Cupa României
Cele două echipe își dau întâlnire miercuri seară în prima rundă din Grupa B a Cupei României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată primul ”11” al lui FCSB în cupă. Gigi Becali și-a încălcat iar cuvântul

Pentru meciul cu Gloria Bistrița, FCSB a format un prim ”11” extrem de diferit față de meciurile din Superliga și Europa League, dar se găsesc, totuși, câțiva titulari incontestabili.

Cum ar fi căpitanul Darius Olaru și Adrian Șut, despre care Gigi Becali spunea, tare și răspicat, după înfrângerea din Europa cu Bologna (1-2) că ”va rupe banca”. El a fost însă integralist și cu UTA (4-0) în campionat și acum e iarăși titular.

  • Primul 11 al lui FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki - Edjouma, Șut - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

Rezerve: Udrea, Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Ce spunea Becali despre Șut

”Șut a pierdut meciul. Când faci o greșeală la nivelul ăsta pierzi meciul. Așa a și fost. Bologna nu mi s-a părut extraordinară. 

Pe Șut îl lăudam, o să rupă banca de acum. El e jupân... Stai să vezi la iarnă ce jupân o să mai fie când o să stea pe bancă!”, spunea patronul FCSB la DigiSport.

