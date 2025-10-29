Cele două echipe își dau întâlnire miercuri seară în prima rundă din Grupa B a Cupei României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată primul ”11” al lui FCSB în cupă. Gigi Becali și-a încălcat iar cuvântul



Pentru meciul cu Gloria Bistrița, FCSB a format un prim ”11” extrem de diferit față de meciurile din Superliga și Europa League, dar se găsesc, totuși, câțiva titulari incontestabili.



Cum ar fi căpitanul Darius Olaru și Adrian Șut, despre care Gigi Becali spunea, tare și răspicat, după înfrângerea din Europa cu Bologna (1-2) că ”va rupe banca”. El a fost însă integralist și cu UTA (4-0) în campionat și acum e iarăși titular.



Primul 11 al lui FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki - Edjouma, Șut - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

Rezerve: Udrea, Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

