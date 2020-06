BREAKING NEWS | Dinamo - FCSB in semifinalele Cupei Romaniei! Duelurile au fost STABILITE

Miercuri a avut loc tragerea la sorti a duelurilor din semifinalele Cupei Romaniei.

Dinamo si FCSB se vor intalni in semifinalele din Cupa Romaniei. Meciul tur se va disputa pe terenul lui Dinamo. In cealalta semifinala, Poli Iasi va merge in primul meci la Sfantu Gheorghe, pentru un duel cu Sepsi.

Sepsi - Poli Iasi

Dinamo - FCSB

Meciurile din semifinale vor avea loc in sistem tur-retur, pe 24 iunie, respectiv 8 iulie. Finala Cupei Romaniei se va disputa pe 22 iulie, la Craiova, pe stadionul "Ion Oblemenco".

In semifinale, echipele vor putea face 5 schimbari in timpul meciurilor, iar pe foaia de meci vor putea fi inscrisi pana la 20 de fotbalisti, cu conditia ca 8 dintre ei sa fie formati la nivel national.