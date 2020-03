Dinamo - Clinceni, LIVE in sferturile Cupei Romaniei, ora 20:00 | "Cainii" vor sa salveze sezonul cu un trofeu! Prime speciale pentru jucatori

16:06

Dinamovistii indeamna suporterii sa vina in numar cat mai mare la stadion si sa fie alaturi de echipa. Mesaj de incurajare pentru antrenorul Dusan Uhrin:



"DINAMO ARE NEVOIE DE NOI!

Cupa Romaniei poate salva cel mai prost sezon din istoria clubului.

Ieri am aratat cat de mult inseamna prezenta noastra. Am batut o forta a handbalului la o diferenta mica de scor. Exact diferenta pe care o face publicul in momentele cheie.

Arena de fotbal nu poate deveni un vulcan asa cum a fost Sala Dinamo duminica seara, dar prezenta noastra conteaza mai mult decat ne putem imagina.

Avem incredere in antrenorul lui Dinamo! La meciul cu fcsb a demonstrat ca are stofa.

Dusan Uhrin a trebuit sa lucreze cu materialul clientului. A acceptat staff-ul lasat de fostul antrenor. A cerut intariri, dar nu a primit nimic. Nu s-a plans niciodata de lipsa banilor, nu pentru ca totul ar fi fost roz, ci pentru ca a preferat sa se concentreze pe fotbal.

Cand greselile de arbitraj ne-au usurat de puncte pretioase, Dusan a trebuit sa se apere singur. Cei care puteau apara Dinamo in limba romana, aveau treaba sa caute alt antrenor.

Trebuie sa fim sinceri si sa spunem adevarul. In afara de suporteri, Dusan nu are prea multa lume de partea lui la Dinamo.

Maine trebuie sa fim pe stadion pentru a sustine echipa si pe antrenorul ei.

Se anunta vreme frumoasa. Iesiti din casa si veniti la stadion!

Avem sansa sa jucam acasa un meci de Cupa in care suntem oaspeti. Sa profitam de sansa asta.

Maine seara de la 20:00 toata lumea in Stefan cel Mare!"