Florinel Coman vrea REVANSA cu Dinamo in Cupa Romaniei! "Toti din club asteapta o revansa" Ce spune despre sansele la titlu

Florinel Coman a marcat golul victoriei in partida de la Sibiu, reusind o executie de geniu din pasa cu calcaiul a lui Man. Vintila a mutat decisiv, introducandu-i pe ambii jucatori la pauza, in locul lui Petre si Popa.

Dupa meci, atacantul FCSB-ului a vorbit despre reusita de azi, dar si despre o eventuala revansa impotriva lui Dinamo in Cupa.

"Un meci foarte greu aici la Sibiu! Am intrat in teren cu un singur gand, sa iesim castigatori. Toate echipele se concentreaza impotriva noastra! Am intrat sa castigam cu orice pret, chiar si cu un joc slab. Ma bucur foarte tare ca am reusit sa-mi ajut colegii si echipa. Eu am avut o perioada foarte slaba, sunt critic asupra mea cand nu-mi iese jocul. Am avut un 2020 foarte slab si e normal sa fiu criticat... Sunt obisnuit. Asa se intampla cu fiecare jucator care joaca la FCSB. Trebuie sa-mi vad de treaba mea, n-am cum sa multumesc pe toata lumea.

Victoria ne da moral, avem un meci foarte greu la Craiova, dar trebuie sa ne montam. Nu avem nimic de pierdut, vom juca cu foarte multi spectatori, unde orice jucator din Liga 1 vrea sa joace. Suntem obligati sa castigam, sper sa reusim sa ne facem temele si sa luam cele 3 puncte.

Sincer, da! Sper sa intalnim pe Dinamo. Ar trebui sa ne luam revansa, toti din club asteapta asta. Noi credem in ambele trofee, si in Cupa si in campionat. Suntem la mana noastra, insa, din pacate, trecem printr-o perioada proasta, n-avem increderea pe care trebuie s-o avem. Orice meci e dificil. Totul tine de incredere si victoria asta vine foarte bine", a spus Coman.

De asemenea, acesta a vorbit si despre plecarea lui Balgradean, nedorind insa sa ofere prea multe detalii pe acest subiect.

"Balgradean e un portar foarte bun, un prieten, ii urez multa bafta si succes!", a incheiat Coman.

Tweet LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!