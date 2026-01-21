Barcelona a luat decizia finală în privința lui Marcus Rashford

Atacantul englez a spus în mai multe rânduri că visul său a fost de a juca pentru Barcelona. A adus un plus în echipa lui Hansi Flick, aspect care poate fi observat consultând statisticile, iar acum Barcelona ar vrea să-l păstreze definitiv.



Barcelona s-a decis: vrea să-l transfere definitiv pe Marcus Rashford



În această perioadă, au existat discuții între Manchester United și Barcelona privind un transfer definitiv al lui Marcus Rashford. La prima vedere, mutarea nu ar părea dificilă, având în vedere că gruparea catalană are o clauză în contractul de împrumut potrivit căreia îl poate cumpăra pentru 35 de milioane de euro.



Doar că Barcelona trece printr-o perioadă delicată pe plan financiar, aspect cunoscut de mai mulți ani, iar asta ar putea împiedica mutarea, scrie Football Transfers. Oricum, există interes din partea catalanilor pentru un transfer definitiv.

