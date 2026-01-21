Barcelona a luat decizia finală în privința lui Marcus Rashford

Barcelona a luat decizia finală în privința lui Marcus Rashford La Liga
Împrumutat în vară de la Manchester United pentru un sezon, Marcus Rashford (28 de ani) a reușit să impresioneze într-un timp scurt la Barcelona.

Marcus RashfordBarcelonaManchester United
Atacantul englez a spus în mai multe rânduri că visul său a fost de a juca pentru Barcelona. A adus un plus în echipa lui Hansi Flick, aspect care poate fi observat consultând statisticile, iar acum Barcelona ar vrea să-l păstreze definitiv.

Barcelona s-a decis: vrea să-l transfere definitiv pe Marcus Rashford

În această perioadă, au existat discuții între Manchester United și Barcelona privind un transfer definitiv al lui Marcus Rashford. La prima vedere, mutarea nu ar părea dificilă, având în vedere că gruparea catalană are o clauză în contractul de împrumut potrivit căreia îl poate cumpăra pentru 35 de milioane de euro.

Doar că Barcelona trece printr-o perioadă delicată pe plan financiar, aspect cunoscut de mai mulți ani, iar asta ar putea împiedica mutarea, scrie Football Transfers. Oricum, există interes din partea catalanilor pentru un transfer definitiv.

Până acum, Marcus Rashford a evoluat în 29 de partide pentru cei de la Barcelona în toate competițiile, reușind să marcheze de opt ori și să ofere alte 11 pase decisive. 

Englezul are cifre impresionante în UEFA Champions League, acolo unde a prins șase meciuri și a bifat patru goluri și trei assist-uri.

Al doilea împrumut pentru Marcus Rashford

Rashford se află la al doilea împrumut. Este crescut de Manchester United, pentru care a evoluat în perioada 2016-2025 la echipa mare, iar apoi a fost trimis pentru jumătate de sezon la Aston Villa, echipa care face senzație în acest sezon de Premier League.

Gruparea de pe Villa Park a decis să nu-l păstreze, iar în vara anului 2025 a ajuns la Barcelona, unde face senzație sub comanda lui Hansi Flick.

