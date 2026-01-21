Robert Grecu (27 de ani), fost fotbalist la FCSB, a ajuns la ACS Petrolul Hârtiești, grupare din Liga a 4-a.

Robert Grecu, ex-FCSB, la ACS Petrolul Hârtiești

Aripa dreapta a evoluat în partida amicală ACS Petrolul Hârtiești - ACS Malu cu Flori 6-0. Grecu și-a arătat experiența la nivelul primei ligi, marcând 4 goluri împotriva formației din Liga a 5-a.

„Echipa noastră a început în forță meciurile de pregătire, reușind o victorie categorică împotriva liderului Ligii a V‑a Dâmbovița, ACS Malul cu Flori. Partida s-a disputat pe terenul sintetic de la Grupul Școlar Mioveni, iar băieții noștri s-au impus cu un clar 6 – 0.

Pentru acest test, staff-ul tehnic s-a putut baza și pe Gabriel Jenaru și Robert Grecu.

Golurile echipei noastre au fost marcate de Robert Dalu, Gheorghe Alexandru și Robert Grecu, autorul a patru reușite”, se arată pe pagina de Facebook a grupării ACS Petrolul Hârtiești.

Robert Grecu, CV foarte bun pentru ligile inferioare

Grecu a strâns în cariera sa 37 de meciuri la nivelul Superligii, în care a marcat 4 goluri și a pasat decisiv o dată.

A evoluat de-a lungul timpului pentru formații precum FCSB, FC Argeș, Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu. Robert Grecu a fost, de asemenea, internațional de tineret pentru România U19, U18 și U17.

