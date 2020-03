Dusan Uhrin, dupa victoria chinuita cu Clinceni din Cupa Romaniei: "A fost foarte dificil si e bine ca am castigat!"

Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o pe Clinceni, scor 1-0. Sorescu a marcat singurul gol al partidei, in minutul 84.

"Nu sunt dezamagit, am reusit sa castigam. A fost foarte dificil si e bine ca am castigat. Au avut cateva ocazii, am fost putin nervosi pentru ca am pierdut cu ei in campionat. Le-am spus jucatorilor sa fie calmi. Nu cred ca a fost un meci diferit fata de celalalt, din campionat. Am discutat cu jucatorii pentru ca nu vreau sa fie haos la echipa si le-am spus ca nimic nu e este adevarat din ce a aparut in presa, ca as putea fi dat afara.

Avem o gramada de probleme, e foarte dificil pentru noi, nu suntem pe o pozitie foarte buna si ma bucur ca suporterii sunt alaturi de noi. Pentru jucatori este greu, pentru mine mai putin pentru am fost mereu sub presiune", a spus Uhrin dupa meci.

