Tragerea la sorti a semifinalelor din Cupa Romaniei va avea loc miercuri! Cand este programata finala competitiei

Miercuri, de la ora 11, va avea loc tragerea la sorti a duelurilor din semifinalele Cupei Romaniei.

FCSB, Dinamo, Sepsi Sf. Gheorghe si Poli Iasi sunt echipele care s-au calificat in semifinale.

FCSB a invins-o in sferturi pe FC Hermannstadt, scor 2-1, Dinamo a trecut cu 0-1 de Academica Clinceni, Sepsi a eliminat-o pe Petrolul, iar Poli Iasi a reusit surpriza, invingand-o cu 3-2 pe CS U Craiova.

In semifinale, echipele vor putea face 5 schimbari in timpul meciurilor, iar pe foaia de meci vor putea fi inscrisi pana la 20 de fotbalisti, cu conditia ca 8 dintre ei sa fie formati la nivel national.

Meciurile din semifinale vor avea loc in sistem tur-retur, pe 24 iunie, respectiv 8 iulie. Finala Cupei Romaniei se va disputa pe 22 iulie, la Craiova, pe stadionul "Ion Oblemenco".

Reamintim ca, in sezonul trecut, Cupa Romaniei a fost adjudecata de Viitorul Constanta, echipa eliminata in acest an in 16-imile competitiei, de Sanatatea Cluj.