Sport.ro l-a întrebat pe fostul golgheter despre un subiect care a stârnit mereu curiozitatea fanilor: posibilitatea de a evolua pentru naționala României.



Brazilianul recunoaște că și-ar fi dorit acest lucru și spune că România a fost locul în care a trăit cea mai bună perioadă a carierei sale.



„Da, cum să nu! Când am fost la Vaslui, sigur că mi-am dorit. Am vorbit cu lumea, se știe acest lucru. România este a doua mea casă. Toată lumea știe că aici am jucat cel mai bun fotbal. Am jucat bine în Portugalia, în Arabia Saudită, în Spania, dar în România a fost cea mai bună perioadă pentru mine”, a declarat Wesley.



Wesley regretă că nu a câștigat niciun trofeu la Vaslui



Regretul marelui atacant rămâne lipsa trofeelor, deși Vasluiul avea o echipă extrem de puternică în acea perioadă.



„Nu am câștigat niciun trofeu și îmi pare foarte rău. Domnul Porumboiu a băgat foarte mulți bani, a fost o echipă superbă, frumoasă, dar nu am reușit să câștigăm nimic”, a mai spus fostul golgheter.



Wesley Lopes rămâne unul dintre cei mai iubiți jucători străini din istoria Ligii 1. A marcat 61 de goluri în campionat și 77 în total pentru FC Vaslui, fiind al doilea cel mai bun marcator străin all-time, după Eric de Oliveira.



