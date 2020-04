Eugen Neagoe e rezervat in privinta reluarii campionatului in conditii normale! Ce solutii propune pentru Cupa Romaniei

Fostul antrenor de la Hermannstadt a vorbit despre situatia din Romania.

Eugen Neagoe e de parere ca jucatorilor le va fi foarte greu sa se readapteze si sa joace la capacitate maxima, in cazul in care fotbalul se va relua in acest sezon. De asemenea, tehnicianul spune ca in Cupa Romaniei ar trebui renuntat la sistemul tur-retur din semifinale, pentru a nu incarca si mai mult programul.

"Nu cred ca se va mai juca semifinala tur-retur in Cupa Romaniei, probabil se va face doar un meci.

Risca toti, atat antrenorii, cat si jucatorii. Depinde foarte mult ce au facut in aceasta perioada. Cum s-au antrenat acasa, desi e greu, unii stau in apartamente, ce loc de antrenament sa aiba", a spus Neagoe, la PRO X.