Mijlocașul român, aflat la final de drum la Aris Salonic după un sezon ratat, este dorit de Rapid și FCSB, cu giuleștenii favoriți să-l aducă în Giulești.



Contestă transferul lui Moruțan la Rapid: „Țeapă? Vom vedea!”



Nu toată lumea privește însă cu entuziasm această posibilă mutare. Marian Iancu, fostul finanțator al Politehnicii Timișoara și fan declarat al Rapidului, a criticat dur ideea transferului și consideră că Moruțan nu se potrivește în angrenajul lui Costel Gâlcă.



„Dragi rapidiști, nu cred în transferul pompieristic al lui Moruțan în Giulești. Prea puțină plusvaloare adusă în zona lui de confort, acolo unde joacă deja Dobre și Petrila. Ok, pune presiune pe ei, dar atât. Restul sunt vise și improvizație. Nu este timp. Nu-l poți scoate pe Grameni din joc și nici să-l repoziționezi pe Tobias ca să inventezi un Moruțan număr 10. Este un transfer la plesneală, al unui jucător derapat de la performanță. Un fost jucător de valoare. Adunat gratis de pe tarabă. Țeapă? Vom vedea. Sper să nu am dreptate!”, a scris Iancu pe Facebook.



Olimpiu Moruțan are în prezent o cotă de piață de 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. A debutat la U Cluj, s-a afirmat la FC Botoșani și a fost transferat la FCSB pentru 1,2 milioane de euro. În 2021, Galatasaray a plătit 4,1 milioane pentru el, însă cariera sa a intrat pe o pantă descendentă.



Au urmat împrumuturi la Pisa, Ankaragucu și, recent, Aris Salonic, unde a adunat doar 703 minute în 16 meciuri.

