Daniel Pancu, decizie finală după ce a spus că ar putea pleca de la CFR! Varga a discutat cu antrenorul și a aflat ce planuri are

Oficialul „câinilor roșii” și-ar fi dorit ca jucătorii săi să știe să fragmenteze meciul spre final, evitând astfel egalarea și loviturile de departajare, unde au fost eliminați.

Reacția lui Andrei Nicolescu după eliminarea lui Dinamo

Nicolescu l-a catalogat pe Devis Epassy drept principalul vinovat din acest punct de vedere.

„Am fost la două minute de performanță. Dinamo a ajuns la două minute de performanță. Și metaforic, și real vorbind. Cât vor dura aceste minute, cât de repede trec, depinde doar de noi. Despre meci, părerea mea e că noi ne-am făcut un plan și planurile noastre s-au schimbat cu cele două minute modificări forțate în primele 30 de minute. Echipa a reacționat bine, dar am avut un șoc. Am plecat cu un deficit foarte mare în această semifinală.

La pauză, Kopic a mutat foarte bine, am intrat într-un sistem în care să ne adaptăm și să jucăm bine, și cred că i-am surprins. În final, n-am ce să zic. Pentru inima suporterilor și dăruirea jucătorilor nu există decât mulțumiri. N-am ce să zic altceva. Dar rămâne această impresie că am fost la două minute de performanță și depinde doar de noi și de caracterul nostru cât de repede vom trece peste aceste două minute.

Nicolescu: „Sunt și mândru, dar și amărât”

(n.r. – ce a simțit când a egalat Rus?) Am simțit frustrare. N-am avut acea șmecherie fotbalistică, șmecherie pozitivă. Cu un minut înainte, ei au avut o fază similară, care trebuia să ne pună în gardă. Atunci mă bazam pe Epassy, să se întindă pe jos, să rupă ritmul. Mai erau două minute. Nu am avut acea șmecherie fotbalistică și uite cât contează în anumite momente. Sunt alți portari care se întind pe jos cu cinci minute înainte de meci, nu cu cinci minute înainte de final. Noi nu am rupt ritmul ăsta. Doar două minute ne mai trebuiau. Normal că nu îți convine. Sunt sentimente pe care e greu să le descrii în cuvinte.

Am avut un portar cu mare experiență, un jucător care știe să taie momentele astea. Centrarea din minutul 117, tot cu Mora, acolo, trebuia să ne spună că e momentul să rupem ritmul un pic, cum au făcut ei. La celălalt meci, memoram că a avut portarul lor 30 de degajări, cum au rupt ritmul toată a doua repriză.

Asta e senzația că sunt și mândru, dar și amărât. Senzația e că Dinamo a fost la două minute de performanță și contează doar caracterul nostru să vedem cât de repede trec minutele astea să obținem un loc trei sau patru în campionat sau va trebui să treacă un pic mai mult de două minute”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Universitatea Craiova a învins-o joi seara, la loviturile de departajare, în deplasare, scor 4-1 (1-1 în timpul regulamentar), pe Dinamo. Oltenii au obținut biletele pentru finala Cupei României, unde o vor întâlni pe „U” Cluj.

