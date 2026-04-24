Oficialul „câinilor roșii” și-ar fi dorit ca jucătorii săi să știe să fragmenteze meciul spre final, evitând astfel egalarea și loviturile de departajare, unde au fost eliminați.
Reacția lui Andrei Nicolescu după eliminarea lui Dinamo
Nicolescu l-a catalogat pe Devis Epassy drept principalul vinovat din acest punct de vedere.
„Am fost la două minute de performanță. Dinamo a ajuns la două minute de performanță. Și metaforic, și real vorbind. Cât vor dura aceste minute, cât de repede trec, depinde doar de noi. Despre meci, părerea mea e că noi ne-am făcut un plan și planurile noastre s-au schimbat cu cele două minute modificări forțate în primele 30 de minute. Echipa a reacționat bine, dar am avut un șoc. Am plecat cu un deficit foarte mare în această semifinală.
La pauză, Kopic a mutat foarte bine, am intrat într-un sistem în care să ne adaptăm și să jucăm bine, și cred că i-am surprins. În final, n-am ce să zic. Pentru inima suporterilor și dăruirea jucătorilor nu există decât mulțumiri. N-am ce să zic altceva. Dar rămâne această impresie că am fost la două minute de performanță și depinde doar de noi și de caracterul nostru cât de repede vom trece peste aceste două minute.
Nicolescu: „Sunt și mândru, dar și amărât”
(n.r. – ce a simțit când a egalat Rus?) Am simțit frustrare. N-am avut acea șmecherie fotbalistică, șmecherie pozitivă. Cu un minut înainte, ei au avut o fază similară, care trebuia să ne pună în gardă. Atunci mă bazam pe Epassy, să se întindă pe jos, să rupă ritmul. Mai erau două minute. Nu am avut acea șmecherie fotbalistică și uite cât contează în anumite momente. Sunt alți portari care se întind pe jos cu cinci minute înainte de meci, nu cu cinci minute înainte de final. Noi nu am rupt ritmul ăsta. Doar două minute ne mai trebuiau. Normal că nu îți convine. Sunt sentimente pe care e greu să le descrii în cuvinte.
Am avut un portar cu mare experiență, un jucător care știe să taie momentele astea. Centrarea din minutul 117, tot cu Mora, acolo, trebuia să ne spună că e momentul să rupem ritmul un pic, cum au făcut ei. La celălalt meci, memoram că a avut portarul lor 30 de degajări, cum au rupt ritmul toată a doua repriză.
Asta e senzația că sunt și mândru, dar și amărât. Senzația e că Dinamo a fost la două minute de performanță și contează doar caracterul nostru să vedem cât de repede trec minutele astea să obținem un loc trei sau patru în campionat sau va trebui să treacă un pic mai mult de două minute”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.
Universitatea Craiova a învins-o joi seara, la loviturile de departajare, în deplasare, scor 4-1 (1-1 în timpul regulamentar), pe Dinamo. Oltenii au obținut biletele pentru finala Cupei României, unde o vor întâlni pe „U” Cluj.
Echipele utilizate
- Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 32') – Mărginean (Armstrong 10'), Gnahore, Cîrjan (Cr. Mihai 96') – Alberto Soro (Milanov 64'), G. Puşcaş (Al. Pop 64'), Al. Musi (M. Duţu 46'). Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Mogoş 106'), Ad. Rus, Screciu (Badelj 91') – Carlos Mora, Cicâldău (A. Creţu 96'), Mekvabishvili, Fl. Ştefan (Bancu 73') – D. Matei (Băsceanu 73'), Nsimba (Al Hamlawi 60'), Samuel Teles. Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Cîrjan 45' / Nsimba 32', Al Hamlawi 103'
- Arbitri: Marian Barbu - Mircea Grigoriu, Imre-Laszlo Bucsi
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Ovidiu Artene
- Au marcat: Boateng 105' / Rus 119'.
- Au punctat la loviturile de departajare: A. Pop / Al-Hamlawi, Rus, Mora, Teles.
- Au ratat: Armstrong și Milanov (ambele execuții apărate de Laurențiu Popescu).