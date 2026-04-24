Florin Prunea îl vrea plecat de la Dinamo: „Nu îmi place!”

Florin Prunea a fost nemulțumit de un fotbalist de bază de la Dinamo.

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1, după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.

Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.

Florin Prunea, nemulțumit de evoluția lui Epassy

Raul Opruț, fundașul lui Dinamo, a ieșit accidentat în meciul din Cupa României / Foto: Sport Pictures
Fostul portar al „Generației de Aur” a vorbit despre evoluția slabă a lui Devis Epassy în semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova.

Florin Prunea a vorbit și despre omul din staff-ul oltenilor care a făcut diferența în duelul cu Dinamo, la loviturile de departajare.

„Nu-mi place de Epassy. Nu îmi place, pentru că nu dă siguranță. Nu e sigur pe el. Și aseară, înainte de gol a mai fost o centrare. De ce nu iese din poartă?

Știi ce are Craiova? Pe Daniel Tudor antrenor de portari. Băiatul ăsta a plecat acum doi ani, dat afară de Rotaru, l-am sunat pe Mihai Rotaru și i-am spus că e cel mai bun antrenor de portari.

Ăsta a stat singur în Rusia șapte ani de zile, se băteau echipele pe el”, a spus Florin Prunea, conform iamsport.ro.

26 de meciuri a jucat Devis Epassy pentru Dinamo și a reușit să țină poarta „câinilor” intactă în opt partide.

Portarul camerunez a fost adus în vara anului trecut de la Karmiotissa, din Cipru.

