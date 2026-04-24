Dinamo a condus prin golul marcat de Kennedy Boateng în minutul 105, dar nu și-a putut menține avantajul pentru încă o repriză de prelungiri. Adrian Rus a dat lovitura în minutul 18 și a împins jocul către loviturile de departajare, unde oltenii s-au calificat cu un categoric 4-1.

Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a urmărit atent partida care a decis a doua finalistă din Cupa României și a avut un discurs dur la adresa lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul ”câinilor”, care nu a avut evoluții remarcabile în această partidă.

Mai mult, tehnicianul l-a ”înțepat” pe mijlocaș pe tema declarațiilor date de aceasta în ultimele partide, cu referire la contestatari.

Marius Șumudică îl face praf pe Cîrjan: ”Ieri a fost invizibil”

”Cîrjan trebuie să se trezească. Vorbește mai mult decât face. Citesc și eu prin diverse publicații. El se simte frustrat de criticile care i se aduc. Răspunde pe la toate flashurile. El ar trebui să închidă gura tuturor prin prestațiile de pe teren. Ieri a fost invizibil. Nici nu poți să îl folosești unde a fost ieri folosit. Ieri a coborât foarte mult jos.

Când e departe de poartă nu are ce să facă, nu scoate adversar din joc și mai ales în sistemul în care juca U Craiova era foarte bine blocat pe zonă centrală.

Cîrjan trebuie să dea restart și să se gândească la el decât să le răspundă contestatarilor. Gândește-te mai mult la ce oferi tu. Până în minutul 30 comentatorii nu i-au rostit numele”, a spus Șumudică, la Fanatik.ro.

În acest sezon, în 39 de partide, Cîrjan a bifat șapte goluri și șase assist-uri în campionat și Cupa României. În plus, mijlocașul este și cel mai bine cotat jucător de la Dinamo pe rețelele de socializare, cu 2,5 milioane de euro.

Dinamo, locul cinci în play-off

După un start modest de play-off, Dinamo a reușit să învingă liderul U Cluj pe teren propriu, scor 2-1, astfel că a urcat pe locul cinci și a revenit în lupta pentru cupele europene.

Având în vedere că primele două clasate se vor bate și pentru trofeul Cupei României, locul patru va fi cel care va asigura prezența la barajul pentru Conference League.