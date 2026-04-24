Universitatea Craiova a învins joi seara, la loviturile de departajare, în deplasare, 4-1 după 1-1 la finalul celor 120 de minute, pe Dinamo, calificându-se în finala Cupei României.

”Câinii” au ratat astfel posibilitatea calificării în cupele europene via Cupa României, dar continuă lupta în play-off.

”Suntem la doar 3 puncte de podium”

Pagina oficială de Facebook a lui Dinamo a postat în această după-amiază:

”Drumul către o calificare în cupele europene nu s-a încheiat. Luptăm în play-off până la capăt. 🇦🇹

Suntem la doar 3 puncte de podium, iar duminică ne așteaptă un meci extrem de important împotriva celor de la Rapid București. 🔥

Jucăm acasă și avem nevoie de suportul vostru extraordinar pentru a ne bucura împreună la final de o victorie. ⚡️

Câinilor, haideți să le arătăm băieților că noi, dinamoviștii, nu cedăm niciodată și suntem mereu împreună, la bine și la greu! 🔴⚪️”.