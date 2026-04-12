După eșecul din barajul cu Bosnia, Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia ediție consecutivă, o lovitură dură pentru o selecționată cu patru titluri mondiale în palmares.

Președintele federației, Gabriele Gravina, și-a anunțat demisia, iar în același context au plecat și selecționerul Gennaro Gattuso și șeful delegației Gianluigi Buffon. În Italia se pregătește acum o reconstrucție totală a sistemului fotbalistic.

Italia încă poate ajunge la Cupa Mondială din 2026

În ciuda eliminării, Italia ar putea totuși spera la o participare surprinzătoare la turneul final din 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Ipoteza apare în contextul incertitudinii legate de participarea Iranului, în condițiile tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Dacă Iran ar fi nevoită să se retragă, FIFA ar rămâne cu un loc liber în faza finală.

Potrivit informațiilor discutate la nivel intern, forul mondial ar putea decide fie înlocuirea directă a naționalei Iranului cu o altă selecționată asiatică, fie organizarea unui mini-turneu de baraj intercontinental, informează The Athletic.

În acest scenariu, ar urma să participe două echipe din Asia și două din Europa, iar câștigătoarea ar obține biletele pentru Cupa Mondială. Datorită poziției în clasamentul FIFA, Italia ar putea fi una dintre selecționatele invitate.