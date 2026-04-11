FCSB a surclasat-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-0 sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a patra din play-out-ul Superligii.

Campioana a încântat în prima repriză, apoi a dispărut după pauză.

Becali, cătrănit rău pe Chiricheș: ”Lasă-ne, vrei să ne nenorocești?!”

La final, în ciuda victoriei, patronul Gigi Becali a pus tunurile pe un titular în direct la PrimaSport:

”Chiricheș nu mai știe, nu mai poate, el știe fotbal cât 1000, dar Mirel are o mare problemă la mijlocul terenului, că din patru jucători nu are pe cine să aleagă. El știe, nu mă bag. Dar unde știu, știu, iar la Chiricheș știu 100%!

Nu l-am făcut praf, Chiricheș nu mai poate, nu are de ce să supere nici Chiricheș, nici Mirel, dar nu mai poate! E supărare, am jignit cu ceva? Nu mai poate la vârsta lui fotbal.

Dacă prindem barajul, o să-i zic lui Mirel să nu-l bage pe Chiricheș, el trebuie să se retragă cu demnitate. Lasă-ne, vrei să ne nenorocești?!”.

Clasamentul din play-out