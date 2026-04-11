Toate golurile roș-albaștrilor au fost marcate în prima repriză. Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian au înscris cele patru goluri ale roș-albaștrilor.

Gigi Becali i-a făcut praf pe gălățeni după FCSB - Oțelul 4-0

Gigi Becali a avut o intervenție telefonică imediat după meci în care a mărturisit că victoria obținută în fața gălățenilor ”nu îi dă aripi”, deoarece nu vrea să se îmbete cu apă rece.

Patronul roș-albaștrilor a fost nemulțumit de faptul că echipa nu a mai reușit să marcheze în repriza secundă, însă a lăudat agresivitatea echipei și crede că meritul îi aparține exclusiv lui Mirel Rădoi.

”Se simte mâna lui Mirel Rădoi în ceea ce privește agresivitatea. I-a trebuit, probabil, ceva vreme, o lună de când este, ca să imprime agresivitatea, nu jocul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, că, dacă ne îmbătăm cu apă rece, vom avea surprize mari.

Pentru că noi am jucat cu o echipă care a dormit pe teren și trebuia să fie 10-0. Atât timp cât ai 4 goluri și nu mai dai niciunul în repriza a doua, nu e în regulă.

Jucătorii ăștia au valoare, v-am spus că avem 7 jucători foarte valoroși. Agresivitatea vine de la Rădoi, dar nu formula de joc. Dacă vorbim de agresivitate, ce a făcut Vlad Chiricheș?

Am întâlnit o echipă de Divizia C, niște jaloane. De asta spun să nu ne îmbătăm cu apă rece.

Mi-au plăcut Olaru, Tănase, Cisotti, Popescu, dar nu pot spune că am văzut ceva excepțional. M-a convins Stoian ca executant. Are execuție de mare atacant și cred că e o soluție mai bună în atac, mai ales că este și under”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.