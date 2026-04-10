OFICIAL El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie
După ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026, selecționerul Gattuso și-a prezentat demisia.

Silvio BaldiniGennaro GattusoItaliaGabriele GravinaCM 2026
Naţionala Italiei, care a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026, va fi condusă de selecţionerul echipei de tineret, Silvio Baldini, la meciurile amicale din luna iunie, cu Luxemburg şi Grecia, a anunţat, vineri, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC), citată de AFP.

Silvio Baldini, selecționer cel puțin pentru următoarele două partide

''La revenirea pe teren, în iunie, la Nazionale va fi condusă de Silvio Baldini'', a indicat FIGC, într-un scurt comunicat.

Baldini, aflat la comanda echipei Under-21 (Azzurrini) din iulie 2025, se va afla pe banca echipei naţionale pe 2 iunie, la meciul cu Luxemburg, şi pe 7 iunie, la Heraklion, contra Greciei.

Selecţionerul Gennaro Gattuso a demisionat după ratarea calificării la Cupa Mondială, odată cu preşedintele federaţiei, Gabriele Gravina, iar înlocuitorul lui Gattuso va fi stabilit de următorul conducător al FIGC, care va fi decis la alegerile din 22 iunie.

Favorit pentru postul de selecționer rămâne Antonio Conte

Potrivit presei italiene, Antonio Conte ar fi favorit la preluarea postului de selecţioner, după ce actualul antrenor al lui Napoli a mai condus echipa naţională între 2014 şi 2016.

Fost antrenor la Palermo, Parma sau Empoli, Silvio Baldini este recunoscut pentru metodele sale de antrenament mai puţin ortodoxe, scrie Agerpres: în octombrie, toţi jucătorii echipei Under-21 a Italiei s-au antrenat cu o banderolă pe un ochi, pentru a le fi îmbunătăţită concentrarea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
Farul - FC Hermannstadt 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM. Meci de foc în play-out-ul Superligii. Gazdele încep în forță
ACUM România - Argentina, tricolorii S-AU DEZLĂNȚUIT! Cea mai bună națională joacă în optimile Cupei Mondiale
Anunț la unison în Spania! Istvan Kovacs este ”OUT”
Gigi Becali, sfaturi către Răzvan după moartea lui Mircea Lucescu: „Trebuie să își intre în rol acum!”
Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Mircea Lucescu a fost înmormântat. Cimitirul Bellu, „împodobit” cu zeci de coroane

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Mesajul de adio al lui Răzvan Lucescu pentru Mircea Lucescu

Căpitanul lui Șahtior, dărâmat la minutul de reculegere! Cum a fost surprins Mykola Matvienko, liderul debutat de Mircea Lucescu

Cristi Chivu, întrebat frontal: "Să zicem că iei titlul, ce vei face?"

Anunț la unison în Spania! Istvan Kovacs este ”OUT”
Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal
De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor
Gigi Becali, sfaturi către Răzvan după moartea lui Mircea Lucescu: „Trebuie să își intre în rol acum!”
Farul - FC Hermannstadt 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM. Meci de foc în play-out-ul Superligii. Gazdele încep în forță
Cine îi va lua locul lui Gennaro Gattuso la naționala Italiei
Jucătorul lui Dan Șucu, OUT astăzi din cantonamentul naționalei!
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se alătură lui Gattuso! Va juca pentru prima oară în Croația
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se întoarce acasă! Ce club a ales
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

