Naţionala Italiei, care a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026, va fi condusă de selecţionerul echipei de tineret, Silvio Baldini , la meciurile amicale din luna iunie, cu Luxemburg şi Grecia, a anunţat, vineri, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC), citată de AFP.

''La revenirea pe teren, în iunie, la Nazionale va fi condusă de Silvio Baldini'', a indicat FIGC, într-un scurt comunicat.

Baldini, aflat la comanda echipei Under-21 (Azzurrini) din iulie 2025, se va afla pe banca echipei naţionale pe 2 iunie, la meciul cu Luxemburg, şi pe 7 iunie, la Heraklion, contra Greciei.

Selecţionerul Gennaro Gattuso a demisionat după ratarea calificării la Cupa Mondială, odată cu preşedintele federaţiei, Gabriele Gravina, iar înlocuitorul lui Gattuso va fi stabilit de următorul conducător al FIGC, care va fi decis la alegerile din 22 iunie.

Favorit pentru postul de selecționer rămâne Antonio Conte

Potrivit presei italiene, Antonio Conte ar fi favorit la preluarea postului de selecţioner, după ce actualul antrenor al lui Napoli a mai condus echipa naţională între 2014 şi 2016.

Fost antrenor la Palermo, Parma sau Empoli, Silvio Baldini este recunoscut pentru metodele sale de antrenament mai puţin ortodoxe, scrie Agerpres: în octombrie, toţi jucătorii echipei Under-21 a Italiei s-au antrenat cu o banderolă pe un ochi, pentru a le fi îmbunătăţită concentrarea.