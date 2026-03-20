Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, a trecut 35 de jucători în lotul preliminar pentru Cupa Mondială din 2026, organizată de către SUA, Canada și Mexic, informează BBC.

Planul lui Thomas Tuchel

Trent Alexander-Arnold (27 de ani) a fost exclus din start de către Tuchel, deși fundașul dreapta a început să evolueze constant pentru Real Madrid.

Selecționerul Angliei va renunța la mai mulți fotbaliști după partidele amicale de luna aceasta contra Uruguayului (27 martie) și a Japoniei (31 martie).

Anglia mai are programate două amicale: Noua Zeelandă (6 iunie) și Costa Rica (10 iunie). Cel mai probabil, după meciurile respective, Thomas Tuchel va decide lotul final.

Anglia va întâlni în Grupa L, la Cupa Mondială, Croația (17 iunie), Ghana (26 iunie) și Panama (28 iunie).

Lotul preliminar al Angliei pentru Cupa Mondială

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacanți: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, ​​împrumutat de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)

Alți absenți notabili din lotul preliminar, pe lângă Alexander-Arnold, sunt: fundașii Trevoh Chalobah (Chelsea) și Reece James (Chelsea) și mijlocașul Alex Scott (AFC Bournemouth).